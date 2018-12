米ニューヨーク市トップのオンライン映画批評家38名が選ぶ2018年ニューヨーク映画批評家オンライン賞が発表され、アルフォンソ・キュアロンの映画『ROMA/ローマ』が、作品賞、監督賞、撮影賞の3冠を達成した。

次いで、伝記作家リー・イスラエルの人生を描いた『キャン・ユー・エヴァー・フォーギヴ・ミー?(原題)/ Can You Ever Forgive Me?』が主演女優賞と助演男優賞の2部門で受賞を果たしている。

同賞は2018年のトップ10映画も発表。第19回ニューヨーク批評家オンライン賞の主な受賞結果は以下の通り。(澤田理沙)

■作品賞

『ROMA/ローマ』

■主演男優賞

イーサン・ホーク 『ファースト・リフォームド(原題)/ First Reformed』

■主演女優賞

メリッサ・マッカーシー 『キャン・ユー・エヴァー・フォーギヴ・ミー?(原題)』

■監督賞

アルフォンソ・キュアロン 『ROMA/ローマ』

■脚本賞

デボラ・ディヴィス&トニー・マクナマラ 『女王陛下のお気に入り』

■長編アニメ賞

『スパイダーマン:スパイダーバース』

■2018年ベスト映画トップ10

『ブラック・クランズマン』

『エイス・グレイド(原題)/ Eighth Grade』

『女王陛下のお気に入り』

『ファースト・リフォームド(原題)』

『グリーンブック』

『ビール・ストリートの恋人たち』

『リーヴ・ノー・トレイス(原題)/ Leave No Trace』

『ROMA/ローマ』

『アリー/スター誕生』

『バイス』