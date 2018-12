現地時間9日、アカデミー賞の前哨戦となる第44回ロサンゼルス映画批評家協会賞が発表され、日本の是枝裕和監督の『万引き家族』が外国語映画賞に選ばれた。作品賞をアルフォンソ・キュアロン監督の『ROMA/ローマ』が受賞したほか、アニメーション監督の宮崎駿が功労賞を受賞した。是枝監督の『万引き家族』は、先ごろ発表された第76回ゴールデン・グローブ賞の外国語映画賞にノミネートされているが、今回の受賞がアカデミー賞のノミネートを後押しすることになるか、注目される。外国語映画賞にはまた、海外ドラマ『ウォーキング・デッド』の俳優スティーヴン・ユァンが、村上春樹の小説『納屋を焼く』を映画化した『バーニング 劇場版』も選出されている。ロサンゼルス映画批評家協会賞では、宮崎駿監督が功労賞を受賞している。作品賞に輝いたキュアロン監督の『ROMA/ローマ』は1970年代のメキシコシティを舞台に、中流家庭の一家とその家庭に仕える家政婦の1年を描く。ベネチア国際映画祭で金獅子賞を受賞しており、Netflix作品ながらアカデミー賞作品賞にノミネートされることが有力視されている。第44回ロサンゼルス映画批評家協会賞の授賞式は、現地時間2019年1月12日に開催される。主な受賞作品、受賞者は以下の通り。■作品賞『ROMA/ローマ』■監督賞デブラ・グラニック『Leave No Trace(原題)』■主演男優賞イーサン・ホーク『First Reformed(原題)』■主演女優賞オリヴィア・コールマン『女王陛下のお気に入り』■助演男優賞スティーヴン・ユァン『バーニング 劇場版』■助演女優賞レジーナ・キング『ビール・ストリートの恋人たち』■脚本賞ニコール・ホロフセナー&ジェフ・ウィッティ『Can You Ever Forgive Me?(原題)』■撮影賞アルフォンソ・キュアロン『ROMA/ローマ』■外国語映画賞『バーニング 劇場版』『万引き家族』■アニメ賞『スパイダーマン:スパイダーバース』■功労賞宮崎駿