放送映画批評家協会(BFCA)主催、第24回クリティック・チョイス・アワードのノミネートが発表され、テレビ部門は「ジ・アメリカンズ」「Escape at Dannemora」「アメリカン・クライム・ストーリー ヴェルサーチ暗殺」の3作品が、それぞれ最多5ノミネートを獲得した。

ケリー・ラッセル&マシュー・リス主演「ジ・アメリカンズ」は、1980年代の冷戦時代を舞台に、アメリカ郊外に潜入したKGBのスパイ夫婦の葛藤を描くスパイスリラー。2013年に放送を開始し、今年5月にシーズン6でフィナーレを迎えた。

ベン・スティラー監督「Escape at Dannemora」は、15年にニューヨークで実際に起きた脱獄事件を題材にしたミニシリーズ。刑務所に収監された2人の囚人(ベニチオ・デル・トロ&ポール・ダノ)が共謀し、刑務所職員の既婚女性(パトリシア・アークエット)を誘惑して脱獄を企てるさまを7話構成で描いている。

ライアン・マーフィ制作総指揮「アメリカン・クライム・ストーリー ヴェルサーチ暗殺」は、1997年にマイアミ・ビーチの別荘入り口で連続殺人鬼アンドリュー・クナナンに射殺された伊デザイナー、ジャンニ・ベルサーチ殺害事件を描いた作品。殺人鬼クナナン役をダレン・クリス、ジャンニ役をエドガー・ラミレス、ジャンニの妹でファッションデザイナーのドナテラ・ベルサーチ役をペネロペ・クルスが演じた。

第24回クリティック・チョイス・アワード(テレビ部門)の主なノミネートは以下の通り。

▽作品賞(ドラマ)

「ジ・アメリカンズ」(FX)

「ベター・コール・ソウル」(AMC)

「The Good Fight ザ・グッド・ファイト」(CBS All Access)

「Homecoming」(Amazon)

「Killing Eve」(BBC America)

「My Brilliant Friend」(HBO)

「Pose」(FX)

「Succession」(HBO)

▽主演男優賞(ドラマ)

フレディ・ハイモア「グッド・ドクター 名医の条件」

ディエゴ・ルナ「ナルコス メキシコ編」

リチャード・マッデン「Bodyguard」

ボブ・オデンカーク「ベター・コール・ソウル」

ビリー・ポーター「Pose」

マシュー・リス「ジ・アメリカンズ」

マイロ・ビンティミリア「THIS IS US 36歳、これから」

▽主演女優賞(ドラマ)

ジョディ・カマー「Killing Eve」

マギー・ギレンホール「The Deuce」

エリザベス・モス「ハンドメイズ・テイル 侍女の物語」

サンドラ・オー「Killing Eve」

エリザベス・オルセン「Sorry For Your Loss」

ジュリア・ロバーツ「Homecoming」

ケリー・ラッセル「ジ・アメリカンズ」

▽作品賞(コメディ)

「アトランタ」(FX)

「Barry」(HBO)

「グッド・プレイス」(NBC)

「コミンスキー・メソッド」(Netflix)

「マーベラス・ミセス・メイゼル」(Amazon)

「ザ・ミドル 中流家族のフツーの幸せ」(ABC)

「ワンデイ 家族のうた」(Netflix)

「シッツ・クリーク」(Pop)

▽主演男優賞(コメディ)

ハンク・アザリア「Brockmire」

テッド・ダンソン「グッド・プレイス」

マイケル・ダグラス「コミンスキー・メソッド」

ドナルド・グローバー「アトランタ」

ビル・ヘイダー「Barry」

ジム・パーソンズ「ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則」

アンディ・サムバーグ「ブルックリン・ナイン-ナイン」

▽主演女優賞(コメディ)

レイチェル・ブルーム「クレイジー・エックス・ガールフレンド」

レイチェル・ブロズナハン「マーベラス・ミセス・メイゼル」

アリソン・ジャネイ「Mom」

ジャスティナ・マシャド「ワンデイ 家族のうた」

デブラ・メッシング「ふたりは友達? ウィル&グレイス」

イッサ・ラエ「インセキュア」

▽作品賞(ミニシリーズ)

「A Very English Scandal」(Amazon)

「アメリカを荒らす者たち」(Netflix)

「アメリカン・クライム・ストーリー ヴェルサーチ暗殺」(FX)

「Escape at Dannemora」(Showtime)

「ジーニアス:ピカソ」(National Geographic)

「Sharp Objects」(HBO)

▽主演男優賞(ミニシリーズ/テレビ映画)

アントニオ・バンデラス「ジーニアス ピカソ」

ダレン・クリス「アメリカン・クライム・ストーリー ヴェルサーチ暗殺」

ポール・ダノ「Escape at Dannemora」

ベニチオ・デル・トロ「Escape at Dannemora」

ヒュー・グラント「A Very English Scandal」

ジョン・レジェンド「Jesus Christ Superstar Live in Concert」

▽主演女優賞(ミニシリーズ/テレビ映画)

エイミー・アダムス「Sharp Objects」

パトリシア・アークエット「Escape at Dannemora」

コニー・ブリットン「Dirty John」

キャリー・クーン「The Sinner 記憶を埋める女」

ローラ・ダーン「The Tale」

アンナ・ディーバー・スミス「Notes From the Field」