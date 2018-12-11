放送映画協会賞テレビ部門 ベン・スティラー監督の脱獄ドラマなど3作品が最多5ノミネート
放送映画批評家協会（BFCA）主催、第24回クリティック・チョイス・アワードのノミネートが発表され、テレビ部門は「ジ・アメリカンズ」「Escape at Dannemora」「アメリカン・クライム・ストーリー ヴェルサーチ暗殺」の3作品が、それぞれ最多5ノミネートを獲得した。
ケリー・ラッセル＆マシュー・リス主演「ジ・アメリカンズ」は、1980年代の冷戦時代を舞台に、アメリカ郊外に潜入したKGBのスパイ夫婦の葛藤を描くスパイスリラー。2013年に放送を開始し、今年5月にシーズン6でフィナーレを迎えた。
ベン・スティラー監督「Escape at Dannemora」は、15年にニューヨークで実際に起きた脱獄事件を題材にしたミニシリーズ。刑務所に収監された2人の囚人（ベニチオ・デル・トロ＆ポール・ダノ）が共謀し、刑務所職員の既婚女性（パトリシア・アークエット）を誘惑して脱獄を企てるさまを7話構成で描いている。
ライアン・マーフィ制作総指揮「アメリカン・クライム・ストーリー ヴェルサーチ暗殺」は、1997年にマイアミ・ビーチの別荘入り口で連続殺人鬼アンドリュー・クナナンに射殺された伊デザイナー、ジャンニ・ベルサーチ殺害事件を描いた作品。殺人鬼クナナン役をダレン・クリス、ジャンニ役をエドガー・ラミレス、ジャンニの妹でファッションデザイナーのドナテラ・ベルサーチ役をペネロペ・クルスが演じた。
第24回クリティック・チョイス・アワード（テレビ部門）の主なノミネートは以下の通り。
▽作品賞（ドラマ）
「ジ・アメリカンズ」（FX）
「ベター・コール・ソウル」（AMC）
「The Good Fight ザ・グッド・ファイト」（CBS All Access）
「Homecoming」（Amazon）
「Killing Eve」（BBC America）
「My Brilliant Friend」（HBO）
「Pose」（FX）
「Succession」（HBO）
▽主演男優賞（ドラマ）
フレディ・ハイモア「グッド・ドクター 名医の条件」
ディエゴ・ルナ「ナルコス メキシコ編」
リチャード・マッデン「Bodyguard」
ボブ・オデンカーク「ベター・コール・ソウル」
ビリー・ポーター「Pose」
マシュー・リス「ジ・アメリカンズ」
マイロ・ビンティミリア「THIS IS US 36歳、これから」
▽主演女優賞（ドラマ）
ジョディ・カマー「Killing Eve」
マギー・ギレンホール「The Deuce」
エリザベス・モス「ハンドメイズ・テイル 侍女の物語」
サンドラ・オー「Killing Eve」
エリザベス・オルセン「Sorry For Your Loss」
ジュリア・ロバーツ「Homecoming」
ケリー・ラッセル「ジ・アメリカンズ」
▽作品賞（コメディ）
「アトランタ」（FX）
「Barry」（HBO）
「グッド・プレイス」（NBC）
「コミンスキー・メソッド」（Netflix）
「マーベラス・ミセス・メイゼル」（Amazon）
「ザ・ミドル 中流家族のフツーの幸せ」（ABC）
「ワンデイ 家族のうた」（Netflix）
「シッツ・クリーク」（Pop）
▽主演男優賞（コメディ）
ハンク・アザリア「Brockmire」
テッド・ダンソン「グッド・プレイス」
マイケル・ダグラス「コミンスキー・メソッド」
ドナルド・グローバー「アトランタ」
ビル・ヘイダー「Barry」
ジム・パーソンズ「ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則」
アンディ・サムバーグ「ブルックリン・ナイン-ナイン」
▽主演女優賞（コメディ）
レイチェル・ブルーム「クレイジー・エックス・ガールフレンド」
レイチェル・ブロズナハン「マーベラス・ミセス・メイゼル」
アリソン・ジャネイ「Mom」
ジャスティナ・マシャド「ワンデイ 家族のうた」
デブラ・メッシング「ふたりは友達？ ウィル＆グレイス」
イッサ・ラエ「インセキュア」
▽作品賞（ミニシリーズ）
「A Very English Scandal」（Amazon）
「アメリカを荒らす者たち」（Netflix）
「アメリカン・クライム・ストーリー ヴェルサーチ暗殺」（FX）
「Escape at Dannemora」（Showtime）
「ジーニアス：ピカソ」（National Geographic）
「Sharp Objects」（HBO）
▽主演男優賞（ミニシリーズ／テレビ映画）
アントニオ・バンデラス「ジーニアス ピカソ」
ダレン・クリス「アメリカン・クライム・ストーリー ヴェルサーチ暗殺」
ポール・ダノ「Escape at Dannemora」
ベニチオ・デル・トロ「Escape at Dannemora」
ヒュー・グラント「A Very English Scandal」
ジョン・レジェンド「Jesus Christ Superstar Live in Concert」
▽主演女優賞（ミニシリーズ／テレビ映画）
エイミー・アダムス「Sharp Objects」
パトリシア・アークエット「Escape at Dannemora」
コニー・ブリットン「Dirty John」
キャリー・クーン「The Sinner 記憶を埋める女」
ローラ・ダーン「The Tale」
アンナ・ディーバー・スミス「Notes From the Field」