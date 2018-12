(期待させてしまったら申し訳ありません…続編ではありません……。あと数時間ほどお待ちください。) — NieR公式PRアカウント (@NieR_JPN) 2018年12月11日

NieR公式PRアカウントは、『NieR: Automata Game of the YoRHa Edition』と描かれた謎の画像を公開しました。公式によれば、本画像に関する詳細はあと数時間後に公開予定とのこと。なお、「期待させてしまったら申し訳ありません…続編ではありません……」という告知も行われていることから、続編でないことは確定のようです。今回の画像に関してユーザーの間では、追加DLCや舞台版ヨルハのゲーム化、DLC込みのコンプ版、ゲシュタルト/レプリカントとオートマタの同梱版などが予想されています。また、先日『 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』に『ペルソナ5』の主人公・ジョーカーが参戦決定したことから、2B参戦の可能性も考えられているようです。詳細判明までの数時間がどれぐらいかは分かりませんが、発表を楽しみに待ちましょう。© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.