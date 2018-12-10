²£ÉÍÎ®À±¡¢º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡Ö±ï¡×¡¢¡Ö¥¥»¥¡×¤«¤é¡Ö°¦±´¡×¤Ø¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë´¶¼Õ
¡¡¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡ÖGreeeen¡×¤Î³Ú¶Ê¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡Ö°¦±´¡¡ÌóÂ«¤Î¥Ê¥¯¥Ò¥È¡×¤Î´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¤¬12·î10Æü¡¢Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâTOEI1¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²£ÉÍÎ®À±¡¢À¶¸¶²ÌÌí¡¢ÈÓÅç´²µ³¡¢À®³¤Íþ»Ò¡¢ºâÁ°Ä¾¸«¡¢ÀîÂ¼ÂÙÍ´´ÆÆÄ¤¬ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥¥»¥¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¡¢¶½¼ý14²¯9000Ëü±ß¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Î¡Ö¥¥»¥¡¡¤¢¤ÎÆü¤Î¥½¥Ó¥È¡×¤ËÂ³¤¯¡¢¥³¥é¥Ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè2ÃÆ¡£Á°ºî¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ê¥Ó¤ò±é¤¸¤¿¼ç±é¤Î²£ÉÍ¤Ï¡Ö¡Ø¥¥»¥¡Ù¤ÎÊý¡¹¤È¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¹¬¤»¡£¼ç±é¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤¿¤±¤ì¤É¡¢´ÆÆÄ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿À¶¸¶¤Ï¡¢¡ÖµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç½ã¿è¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¥Ô¥å¥¢¤ÊÊª¸ì¤Ç¡¢¿ÍÀ¸´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¯¤é¤¤Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£¥®¥¿¡¼¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿ÈÓÅç¤Ï¡¢¡Ö¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ¿¤¯¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£¥®¥¿¡¼¤Ï2¥«·î¤¯¤é¤¤¤Ç³Ð¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½Á´ÎÏ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯1Ç¯¤ò´Á»ú1»ú¤ÇÉ½¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢²£ÉÍ¤Ï¡Ö±ï¡×¤È¤·¤¿¤¿¤á¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢ÀîÂ¼´ÆÆÄ¤È¤Ï°ã¤¦ºîÉÊ¤Ç¤â¤´°ì½ï¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦±ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤â¿·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤¿´¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡À¶¸¶¤Ï¡Ö³Ø¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢Ìò¤Å¤¯¤ê¤ä¸½¾ì¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤Ê¤É³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊÙ¶¯¤Ç¤¹¡×¤È¸¬µõ¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï6ºÐÇ¯¾å¤ÎÈÓÅç¤¬¡ÖËÍ¤è¤êÂç¿Í¡£Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÐ¹³¿´¤òÇ³¤ä¤·¡¢²£ÉÍ¤Ï¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·µ¤¤â»È¤¨¤ë¡£µÕ¤Ë¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÎ¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö°¦±´¡¡ÌóÂ«¤Î¥Ê¥¯¥Ò¥È¡×¤Ï¡¢Í¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤·¤Æº£¤òÀ¸¤¤ë°ÕÌ£¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤¯´¶Æ°ºî¡£2019Ç¯1·î25Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£