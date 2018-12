今が旬の新作ゲームタイトル。悩んだらコレが鉄板!

GOD EATER 3

新たなるゴッドイーター“AGE”となり未知の厄災に立ち向かえ!

さらなる進化を遂げたハイスピードアクション

大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL

総参戦ファイター数74+1体!史上最大規模のバトルが始まる!!

ファイターだけじゃない!ステージやアイテムも充実

BATTLEFIELD V

第二次世界大戦の知られざるドラマがかつてない臨場感で描かれる!

リアルな挙動を追求し自由度の高い戦闘を実現

JUDGE EYES:死神の遺言

木村拓哉、神室町に降臨!元弁護士の探偵が猟奇事件に挑む

連続猟奇殺人の謎を追うリーガルサスペンス巨編

バンダイナムコエンターテインメント2018年12月13日発売(PS4)、2019年2月8日発売(PC)8200円+税(PS4)ドラマティック討伐アクションPS4/PC未知の厄災「灰域」の発生により、未曽有の危機に陥った人類。すべてが灰と化す中、生き延びた人々は「対応適応型ゴッドイーター」、通称AGEという兵士を造り出す。AGEの一人である主人公はその能力を駆使し、灰域への潜行、探索、人類の天敵「アラガミ」との戦いへと身を投じることとなる。ナンバリング最新作『GOD EATER 3』では、打撃と射撃を即座に切り替えるハイスピードアクション、重厚でドラマティックなストーリーがさらに進化。装甲を構えて突進攻撃をする新アクション「ダイブ」で空間を支配し、バースト中に使用できる必殺技「バーストアーツ」でアラガミを圧倒せよ!灰域の発生と共に新種のアラガミも出現。特異な捕喰能力を有する新種は、「バースト」に近い現象を引き起こし、戦闘能力を飛躍的に上昇させる。AGEも苦戦を免れ得ない。新アクションも続々追加。「バーストアーツ」は近接武器形態に3つカスタマイズできる必殺技。地上、空中、ステップの各攻撃が、バースト中のみ必殺技に進化する。任天堂2018年12月7日発売予定7200円+税対戦アクションSwitchマリオ、ピカチュウなどの人気キャラクターが、お互いを吹っ飛ばし合う対戦アクション「スマブラ」。その最新作は、すべてにおいて史上最大規模!過去に登場した全ファイターに加え、『Splatoon』のインクリング、『メトロイド』のリドリーなど新ファイターも追加され、総勢74名が戦いの舞台に降臨。そのうえ、早期購入特典として、パックンフラワーも新ファイターとして参戦するというから驚きだ。さらにステージは100以上、サウンドは800曲以上!戦いを有利に運ぶアイテムやポケモンもボリュームアップしている。もちろんamiiboにも対応。これぞまさに、シリーズの集大成!100以上のステージを収録。地形が変わったり、ゲストキャラが出現したりとギミックも満載。バトルの途中で、ステージが別のステージに切り替わる「ステージ変化」の新要素も。かつて登場したファイターたちが全員参戦。『Splatoon』のインクリング、「どうぶつの森」シリーズのしずえさんなど新キャラも加わり、バトルはますますにぎやかに!DICE2018年11月20日発売6264円(PC/通常版)、8424円(PS4・Xbox/通常版)10584円(PS4・Xbox・PC/初回限定版)アクション/シューティングPS4/XB One/PCシリーズの原点に立ち返り、圧倒的な臨場感で第二次世界大戦の世界を立ちのぼらせる『BATTLEFIELD V』。防衛手段・破壊手段はさらに多彩になり、マルチプレイでは最大64人対戦の全面戦争や協力プレイも待ち受ける。発売後も新マップや武器が配信される予定だ。シングルプレイ「大戦の書」では、オムニバス形式によりヒューマンドラマが描かれる。ドイツ占領下のノルウェーで、母を救うために冬山を行く女性レジスタンス、祖国解放を目指すフランス植民地部隊、ドイツ空軍基地の破壊工作のためにロンドンの刑務所から引き出された犯罪者など、さまざまな視点で大戦を駆け抜けよう。斥候兵、援護兵、突撃兵、衛生兵の基本4兵科が登場。それぞれ個性的な武器やガジェットを持ち、兵科を成長させることで新しい特性やカスタマイズをアンロック可能。最大64人が2チームに分かれ、数日間の戦いを繰り広げる「グランド・オペレーション」のほか、バトルロイヤル、4人協力プレイなどさまざまな形式のマルチプレイを楽しめる。セガゲームス2018年12月13日発売8290円+税リーガルサスペンスアクションPS4発表当初から話題沸騰! 「龍が如くスタジオ」の新作は、木村拓哉を主演に起用したリーガルサスペンスアクション。かつては弁護士として名を馳せたものの、便利屋もどきの探偵へと身をやつした男が、連続猟奇殺人事件に挑む! 谷原章介、ピエール瀧、滝藤賢一、中尾彬ら実力派俳優陣が織りなす骨太な物語を堪能してほしい。プレイヤーは探偵の八神となり、事件の謎を追うことに。聞き込み、尾行、鍵開けなどの調査アクションを駆使し、手がかりをつかんでいく。また調査の過程では妨害を受けることも。アクロバティックな攻撃、豪快かつ強力な必殺技で、敵を排除しよう。ターゲットを尾行したり、見失った尾行相手を捜したり、変装で相手を油断させて情報を得たり。多彩な「調査アクション」を駆使しながら、事件の真相へと迫っていこう。バトルでは、軽やかな身のこなしでアクロバティックな攻撃を繰り出せる。攻撃範囲の広い足技で集団を圧倒する「円舞」、強力な「一閃」の2タイプを切り替えながら戦える。(c)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.(c) 2018 Nintendo Original Game: (c) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.Characters: (c) Nintendo / HAL Laboratory, Inc. / Pokémon. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. / SHIGESATO ITOI / APE inc. / INTELLIGENT SYSTEMS / Konami Digital Entertainment / SEGA / CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / MONOLITHSOFT / CAPCOM U.S.A., INC. / SQUARE ENIX CO., LTD.(c) 2018 Electronic Arts Inc.(c)SEGA※『デジモノステーション』2019年1月号より抜粋。text野本由起