別れ話をされる側がつらいのは言うまでもありませんが、振る方もつらいことがあります。

ある男性が、「彼女に別れ話を切り出したところ、予想もしない大きな問題が発生した」とツイートで告白したところ、大きな議論を呼んでいました。

What do you do in this situation

I broke up with my girlfriend at restaurant. She started crying. Everyone thought I proposed her so they started clapping. — prayag sonar (@prayag_sonar)2017年10月18日

「レストランで彼女に別れを切り出した。すると彼女は泣きだした。

周りは全員、僕が彼女にプロポーズしたと思い、みんなが拍手し始めた」

こ、これは…つらい……。

いえ、もちろん一番つらいのは彼女なのですが、どうやってこの状況を切り抜ければいいものか、皆目見当もつきません。

他人事なら笑い話で済むかもしれませんが、当の本人はパニックになること必至です。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●立ち上がって、お辞儀をして、そのままみんなに手を振りながら出て行く。



↑いや、店中を2回ほどハイタッチしながら周るんだ。そして最もかわいい子を見つけ、その子とよろしくやるんだ。



↑いや、ダンスを踊りだすんだ。みんなが普段知っているようなダンスを始めるんだ。するともう、おまえはボリウッド映画の中にいる。



●彼女に「ほら、みんなオレたちが別れてうれしいんだよ。全く知らない人々が俺たちの相性が悪いとわかっているんだ」



↑「全く知らない人々が、君のひどさを知ってるんだ、本当に悪夢なんだよ、カレン」



↑なぜかいつもこの手の話に出てくるのはカレンだ。



●レストランで別れ話……うへ。



↑そんなのを見たら愚かな行動だと思う。



↑あるいは両方の安全のためかもしれない。別れ話を切り出したら相手に傷つけられた人もいる。公共の場なら傷つけられにくい。



↑前の彼女は真夜中に帰ってきて荷づくりを始めたオレを刺したよ。さらに殴られて腕を骨折した。するとだれが刑務所に入ったと思う?(ヒント:彼女ではない)

釈放してもらっが、今度は彼女が告訴された。その後、彼女は怒りを鎮めるコースへ行き、罰金を払っていた。



●「きっと公共で振れば、彼女は泣かない」



↑それは本当に機能するのか知りたい。単に公共の場でドラマにしまうだけと思う。



●自分なら死ぬほど笑い始めただろう。



●誰と別れるのもレストランでやっちゃいけない。「なぁ、オレたちうまくいってないと思うんだ。全部なかったことにしたいんだ。ところでそのチキンはどうだい」



公共の場で別れ話をするのはどうなのかという主張と、公共だからいいという主張がありました。

いずれにせよ、簡単な話ではないのでしょうね。