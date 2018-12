スライスしてアボカドトーストにのせたり、グリーンサラダに和えたり……。ゆで卵を食べれば、お腹を満たすたんぱく質をすばやく簡単に摂取することができます。

でも、面倒なのがゆで卵の殻むき。スプーンなどで卵をたたいた結果、殻が粉々になり、白身まで一緒にむけてしまったなんて経験をしたことのある方も多いはず。

そんなイライラを解消するために、掲示板サイトRedditやYouTubeなどインターネットで見つけた、卵の殻の確実なむき方をまとめてご紹介します。

まず手始めに、卵をゆでる際には、古い卵を使ってください。USDA(米国農務省)によれば、新鮮な卵より古いものの方がむきやすいとのこと。卵と殻の間には空気の隙間があるのですが、卵を長く保管するとその隙間が大きくなります。隙間が大きくなるにつれ卵は小さくなり、殻から離れていくので、卵がむきやすくなるんです。

卵を上手にゆでる方法については、こちらの動画をご覧ください。

では、ゆで卵を簡単にむく5つのコツを見ていきましょう。筆者も早速いくつか試してみましたよ!

ゆで卵を上手にむく5つの方法

1. 重曹を使う

いくつかの料理サイトで紹介されていたのが、重曹を加えてゆでる方法。重曹によって卵のpH値が上がり、むきやすくなります。約1リットルの水に重曹小さじ1/2を加え、あとはいつも通り卵をゆでるだけ。

できあがった卵は殻が大きく割れるので、手早く簡単にむけます。

2. 転がしてひびを入れる

Redditで投稿されていたこちらの方法はとてもシンプル。ゆで卵をコロコロ転がし、小さなひびを入れていきます。卵の表面がモザイク状になったら取り出し、卵の大きい方の端からむきます。

やけどしないように、卵を流水で冷やしながらむいてください。

3. 思いっきり息を吹き込む

まず、殻の両端にひびを入れます。そこから両側の穴が10円玉大(2センチ強)くらいになるまでむいていきます。卵の上の穴に口をあて、力強く息を吹き込みます。

YouTubeで紹介されていたいくつかの動画によれば、この方法で卵がつるんとむけるので、もう一方の手でキャッチしてください。

4. 水を使ってシェイクする

この方法が紹介されていたYouTubeの動画は、2100万回以上も閲覧されていました。ゆでた卵を小さなコップに入れ、水を少し加えます。手で蓋をして、シンクの上で思いっきりシェイクします。卵の殻に細かなひびがたくさん入るため、スルッと取れます。

筆者もこちらの方法を試しましたが、魔法のようにむけました。5秒間シェイクするだけで、殻が砕け簡単に取れました。残った卵はつるつると滑らかで完璧な仕上がりです。

5. スプーンを使う

Redditで紹介されていたもうひとつの方法が、スプーンを使ったちょっとコツのいる裏技。まず、卵の殻をたたいて無数のひびを入れます。次に、スプーンを殻と白身の間に挟み込みます。深く入れすぎないように注意してください。

スプーンを挟んだまま卵をくるっと回し、殻をはがせば、きれいにむけたゆで卵の完成です!

ゆで卵は栄養も豊富

Caroline Praderio and Alexis Jones/We Tried the 5 Best Ways to Perfectly Peel a Hard-Boiled Egg

訳/Seina Ozawa