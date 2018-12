12月6日(現地時間)、第76回ゴールデン・グローブ賞のノミネーションが発表され、是枝裕和監督の『万引き家族』が外国語映画賞、細田守監督の『未来のミライ』がアニメーション作品賞にノミネートされた。最多6部門で候補になったのは『VICE(原題)』。ジョージ・W・ブッシュ政権で副大統領を務め、その辣腕ぶりから「史上最強の副大統領」「影の大統領」とも呼ばれたディック・チェイニーを描く社会派コメディで、作品賞(コメディ/ミュージカル部門)をはじめ、18キロ増量して髪型や風貌も作り込んだ主演のクリスチャン・ベールが主演男優賞(コメディ/ミュージカル部門)、ブッシュ大統領を演じたサム・ロックウェルが助演男優賞、チェイニー夫人役のエイミー・アダムスが助演女優賞、アダム・マッケイが監督賞と脚本賞にノミネートされた。5ノミネートで続くのが、ブラッドリー・クーパー監督・主演、レディー・ガガ主演の『アリー/スター誕生』、『女王陛下のお気に入り』、『グリーンブック』。11月の公開後、観客動員数が右肩上がりの大ヒットを続けている『ボヘミアン・ラプソディ』はドラマ部門作品賞、フレディ・マーキュリーを演じたラミ・マレックが主演男優賞にノミネートされている。







ハリウッド外国人映画記者協会の投票によって決定するゴールデン・グローブ賞は、オスカー前哨戦の目玉の1つ。授賞式は2019年1月6日にロサンゼルスのビヴァリーヒルトンで開催される。●ドラマ部門 作品賞『アリー/スター誕生』『ブラックパンサー』『ブラック・クランズマン』『ビール・ストリートの恋人たち』『ボヘミアン・ラプソディ』●コメディー/ミュージカル部門 作品賞『クレイジー・リッチ!』『女王陛下のお気に入り』『グリーンブック』『メリー・ポピンズ リターンズ』『VICE(原題)』●ドラマ部門 主演男優賞ブラッドリー・クーパー『アリー/スター誕生』ウィレム・デフォー『永遠の門 ゴッホの見た未来』ラミ・マレック『ボヘミアン・ラプソディ』ジョン・デヴィッド・ワシントン『ブラック・クランズマン』ルーカス・ヘッジズ 『Boy Erased(原題)』●コメディ/ミュージカル部門 主演男優賞クリスチャン・ベール『VICE(原題)』リン=マヌエル・ミランダ『メリー・ポピンズ リターンズ』ロバート・レッドフォード『The Old Man & The Gun原題』』ヴィゴ・モーテンセン『グリーンブック』ジョン・C・ライリー『Stan & Ollie(原題)』●助演男優賞ティモシー・シャラメ『ビューティフル・ボーイ(原題)』マハーシャラ・アリ『グリーンブック』リチャード・E・グラント『Can You Ever Forgive Me?(原題)』サム・ロックウェル『VICE(原題)』アダム・ドライバー『ブラック・クランズマン』●ドラマ部門 主演女優賞グレン・クローズ 『天才作家の妻 40年目の真実』メリッサ・マッカーシー 『Can You Ever Forgive Me?(原題)』レディー・ガガ 『アリー/スター誕生』ニコール・キッドマン 『Destroyer(原題)』●コメディ/ミュージカル部門 主演女優賞オリヴィア・コールマン『女王陛下のお気に入り』エミリー・ブラント『メリー・ポピンズ リターンズ』シャーリーズ・セロン『タリーと私の秘密の時間』エルシー・フィッシャー『Eighth Grade(原題)』コンスタンス・ウー『クレイジー・リッチ!』●助演女優賞エイミー・アダムス 『VICE(原題)』レジーナ・キング 『ビール・ストリートの恋人たち』エマ・ストーン 『女王陛下のお気に入り』レイチェル・ワイズ 『女王陛下のお気に入り』クレア・フォイ 『ファースト・マン』●監督賞アダム・マッケイ『VICE(原題)』アルフォンソ・キュアロン『ROMA/ローマ』ブラッドリー・クーパー『アリー/スター誕生』スパイク・リー『ブラック・クランズマン』ピーター・ファレリー『グリーンブック』●脚本賞アダム・マッケイ『VICE(原題)』バリー・ジェンキンズ『ビール・ストリートの恋人たち』ニック・ヴァレロンガ&ピーター・ファレリー&ブライアン・クリー『グリーンブック』アルフォンソ・キュアロン『ROMA/ローマ』デボラ・デイヴィス&トニー・マクナマラ『女王陛下のお気に入り』●音楽賞『ファースト・マン』『犬ヶ島』『ブラックパンサー』『メリー・ポピンズ リターンズ』『クワイエット・プレイス』●歌曲賞「オール・ザ・スターズ」(『ブラックパンサー』)「Girl in the Movies」(『Dumplin'(原題)』)「Requiem For A Private War」(『A Private War(原題)』「Shallow」『アリー/スター誕生』「Revelation」『Boy Erased(原題)』●外国語映画賞『Girl(原題)』(ベルギー)『Never Look Away(英題)』(ドイツ)『ROMA/ローマ』(メキシコ)『万引き家族』(日本)『Capernaum(原題)』(レバノン)●アニメーション作品賞『インクレディブル・ファミリー』『犬ヶ島』『シュガー・ラッシュ:オンライン』『スパイダーマン:スパイダーバース』『未来のミライ』