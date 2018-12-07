ゴールデン・グローブ賞テレビ部門ノミネーション！「アメリカン・クライム・ストーリー」が最多
現地時間6日、第76回ゴールデン・グローブ賞のノミネーションが発表され、テレビドラマ部門では俳優ダレン・クリスの演技が絶賛された「アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺」が最多となる4部門でノミネートされた。
好調のうちにシリーズが終了した「ジ・アメリカンズ」は、作品賞だけでなく、男優賞、女優賞の3部門でノミネーションを獲得。ほかにも、Amazonドラマ「マーベラス・ミセス・メイゼル」「バリー」、人気ポッドキャストをドラマ化した「ホームカミング（原題） / Homecoming」を含む7作品が3部門でノミネートされている。
授賞式は来年1月6日（現地時間）に米ロサンゼルスで行われ、サンドラ・オーとアンディ・サムバーグが司会を務めることが発表されている。（澤田理沙）
テレビドラマ部門のノミネートは以下の通り。
■作品賞（ドラマシリーズ）
「ジ・アメリカンズ」
「ボディガード -守るべきもの-」
「ホームカミング（原題） / Homecoming」
「キリング・イヴ／Killing Eve」
「ポーズ（原題） / Pose」
■女優賞（ドラマシリーズ）
カトリーナ・バルフ 「アウトランダー」
エリザベス・モス 「ハンドメイズ・テイル／侍女の物語」
サンドラ・オー 「キリング・イヴ／Killing Eve」
ジュリア・ロバーツ 「ホームカミング（原題） / Homecoming」
ケリー・ラッセル 「ジ・アメリカンズ」
■男優賞（ドラマシリーズ）
ジェイソン・ベイトマン 「オザークへようこそ」
ステファン・ジェームズ 「ホームカミング（原題）/ Homecoming」
リチャード・マッデン 「ボディガード -守るべきもの-」
ビリー・ポーター 「ポーズ（原題） / Pose」
マシュー・リス 「ジ・アメリカンズ」
■作品賞（コメディー/ミュージカルシリーズ）
「コミンスキー・メソッド」
「グッド・プレイス」
「キディング（原題） / Kidding」
「バリー」
「マーベラス・ミセス・メイゼル」
■女優賞（コメディー/ミュージカルシリーズ）
クリステン・ベル 「グッド・プレイス」
キャンディス・バーゲン 「TVキャスター マーフィー・ブラウン」
レイチェル・ブロズナハン 「マーベラス・ミセス・メイゼル」
アリソン・ブリー 「GLOW:ゴージャス・レディ・オブ・レスリング」
デブラ・メッシング 「ふたりは友達？ ウィル＆グレイス」
■男優賞（コメディー/ミュージカルシリーズ）
サシャ・バロン・コーエン 「フー・イズ・アメリカ？（原題） / Who Is America?」
ジム・キャリー 「キディング（原題） / Kidding」
マイケル・ダグラス 「コミンスキー・メソッド」
ドナルド・グローヴァー 「アトランタ：略奪の季節」
ビル・ヘイダー 「バリー」
■作品賞（テレビ映画・ミニシリーズ）
「エイリアニスト」
「アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺」
「エスケイプ・アット・ダネモラ（原題） / Escape at Dannemora」
「KIZU-傷-」
「英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件」
■女優賞（テレビ映画・ミニシリーズ）
エイミー・アダムス 「KIZU-傷-」
パトリシア・アークエット 「エスケイプ・アット・ダネモラ（原題） / Escape at Dannemora」
コニー・ブリットン 「ダーティ・ジョン（原題） / Dirty John」
ローラ・ダーン 「ジェニーの記憶」
レジーナ・キング 「運命の7秒」
■男優賞（テレビ映画・ミニシリーズ）
アントニオ・バンデラス 「ジーニアス：ピカソ」
ダニエル・ブリュール 「エイリアニスト」
ダレン・クリス 「アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺」
ベネディクト・カンバーバッチ 「パトリック・メルローズ」
ヒュー・グラント 「英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件」
■助演女優賞（テレビシリーズ・ミニシリーズ・テレビ映画）
アレックス・ボースタイン 「マーベラス・ミセス・メイゼル」
パトリシア・クラークソン 「KIZU-傷-」
ペネロペ・クルス 「アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺」
タンディ・ニュートン 「ウエストワールド」
イヴォンヌ・ストラホフスキー 「ハンドメイズ・テイル／侍女の物語」
■助演男優賞（テレビシリーズ・ミニシリーズ・テレビ映画）
アラン・アーキン 「コミンスキー・メソッド」
キーラン・カルキン 「キング・オブ・メディア」
エドガー・ラミレス 「アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺」
ベン・ウィショー 「英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件」
ヘンリー・ウィンクラー 「バリー」