最多4部門でノミネートされたドラマ「アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺」 - FX Network / Photofest / ゲッティ イメージズ

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　現地時間6日、第76回ゴールデン・グローブ賞のノミネーションが発表され、テレビドラマ部門では俳優ダレン・クリスの演技が絶賛された「アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺」が最多となる4部門でノミネートされた。

　好調のうちにシリーズが終了した「ジ・アメリカンズ」は、作品賞だけでなく、男優賞、女優賞の3部門でノミネーションを獲得。ほかにも、Amazonドラマ「マーベラス・ミセス・メイゼル」「バリー」、人気ポッドキャストをドラマ化した「ホームカミング（原題） / Homecoming」を含む7作品が3部門でノミネートされている。

　授賞式は来年1月6日（現地時間）に米ロサンゼルスで行われ、サンドラ・オーとアンディ・サムバーグが司会を務めることが発表されている。（澤田理沙）

テレビドラマ部門のノミネートは以下の通り。
■作品賞（ドラマシリーズ）
「ジ・アメリカンズ」
「ボディガード -守るべきもの-」
「ホームカミング（原題） / Homecoming」
「キリング・イヴ／Killing Eve」
「ポーズ（原題） / Pose」

■女優賞（ドラマシリーズ）
カトリーナ・バルフ　「アウトランダー」
エリザベス・モス　「ハンドメイズ・テイル／侍女の物語」
サンドラ・オー　「キリング・イヴ／Killing Eve」
ジュリア・ロバーツ　「ホームカミング（原題） / Homecoming」
ケリー・ラッセル　「ジ・アメリカンズ」

■男優賞（ドラマシリーズ）
ジェイソン・ベイトマン　「オザークへようこそ」
ステファン・ジェームズ　「ホームカミング（原題）/ Homecoming」
リチャード・マッデン　「ボディガード -守るべきもの-」
ビリー・ポーター　「ポーズ（原題） / Pose」
マシュー・リス　「ジ・アメリカンズ」

■作品賞（コメディー/ミュージカルシリーズ）
「コミンスキー・メソッド」
「グッド・プレイス」
「キディング（原題） / Kidding」
「バリー」
「マーベラス・ミセス・メイゼル」

■女優賞（コメディー/ミュージカルシリーズ）
クリステン・ベル　「グッド・プレイス」
キャンディス・バーゲン　「TVキャスター　マーフィー・ブラウン」
レイチェル・ブロズナハン　「マーベラス・ミセス・メイゼル」
アリソン・ブリー　「GLOW:ゴージャス・レディ・オブ・レスリング」
デブラ・メッシング　「ふたりは友達？　ウィル＆グレイス」

■男優賞（コメディー/ミュージカルシリーズ）
サシャ・バロン・コーエン　「フー・イズ・アメリカ？（原題） / Who Is America?」
ジム・キャリー　「キディング（原題） / Kidding」
マイケル・ダグラス　「コミンスキー・メソッド」
ドナルド・グローヴァー　「アトランタ：略奪の季節」
ビル・ヘイダー　「バリー」

■作品賞（テレビ映画・ミニシリーズ）
「エイリアニスト」
「アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺」
「エスケイプ・アット・ダネモラ（原題） / Escape at Dannemora」
「KIZU-傷-」
「英国スキャンダル　〜セックスと陰謀のソープ事件」

■女優賞（テレビ映画・ミニシリーズ）
エイミー・アダムス　「KIZU-傷-」
パトリシア・アークエット　「エスケイプ・アット・ダネモラ（原題） / Escape at Dannemora」
コニー・ブリットン　「ダーティ・ジョン（原題） / Dirty John」
ローラ・ダーン　「ジェニーの記憶」
レジーナ・キング　「運命の7秒」

■男優賞（テレビ映画・ミニシリーズ）
アントニオ・バンデラス　「ジーニアス：ピカソ」
ダニエル・ブリュール　「エイリアニスト」
ダレン・クリス　「アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺」
ベネディクト・カンバーバッチ　「パトリック・メルローズ」
ヒュー・グラント　「英国スキャンダル　〜セックスと陰謀のソープ事件」

■助演女優賞（テレビシリーズ・ミニシリーズ・テレビ映画）
アレックス・ボースタイン　「マーベラス・ミセス・メイゼル」
パトリシア・クラークソン　「KIZU-傷-」
ペネロペ・クルス　「アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺」
タンディ・ニュートン　「ウエストワールド」
イヴォンヌ・ストラホフスキー　「ハンドメイズ・テイル／侍女の物語」

■助演男優賞（テレビシリーズ・ミニシリーズ・テレビ映画）
アラン・アーキン　「コミンスキー・メソッド」
キーラン・カルキン　「キング・オブ・メディア」
エドガー・ラミレス　「アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺」
ベン・ウィショー　「英国スキャンダル　〜セックスと陰謀のソープ事件」
ヘンリー・ウィンクラー　「バリー」