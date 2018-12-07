現地時間6日、第76回ゴールデン・グローブ賞のノミネーションが発表され、テレビドラマ部門では俳優ダレン・クリスの演技が絶賛された「アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺」が最多となる4部門でノミネートされた。

好調のうちにシリーズが終了した「ジ・アメリカンズ」は、作品賞だけでなく、男優賞、女優賞の3部門でノミネーションを獲得。ほかにも、Amazonドラマ「マーベラス・ミセス・メイゼル」「バリー」、人気ポッドキャストをドラマ化した「ホームカミング（原題） / Homecoming」を含む7作品が3部門でノミネートされている。

授賞式は来年1月6日（現地時間）に米ロサンゼルスで行われ、サンドラ・オーとアンディ・サムバーグが司会を務めることが発表されている。（澤田理沙）

テレビドラマ部門のノミネートは以下の通り。

■作品賞（ドラマシリーズ）

「ジ・アメリカンズ」

「ボディガード -守るべきもの-」

「ホームカミング（原題） / Homecoming」

「キリング・イヴ／Killing Eve」

「ポーズ（原題） / Pose」

■女優賞（ドラマシリーズ）

カトリーナ・バルフ 「アウトランダー」

エリザベス・モス 「ハンドメイズ・テイル／侍女の物語」

サンドラ・オー 「キリング・イヴ／Killing Eve」

ジュリア・ロバーツ 「ホームカミング（原題） / Homecoming」

ケリー・ラッセル 「ジ・アメリカンズ」

■男優賞（ドラマシリーズ）

ジェイソン・ベイトマン 「オザークへようこそ」

ステファン・ジェームズ 「ホームカミング（原題）/ Homecoming」

リチャード・マッデン 「ボディガード -守るべきもの-」

ビリー・ポーター 「ポーズ（原題） / Pose」

マシュー・リス 「ジ・アメリカンズ」

■作品賞（コメディー/ミュージカルシリーズ）

「コミンスキー・メソッド」

「グッド・プレイス」

「キディング（原題） / Kidding」

「バリー」

「マーベラス・ミセス・メイゼル」

■女優賞（コメディー/ミュージカルシリーズ）

クリステン・ベル 「グッド・プレイス」

キャンディス・バーゲン 「TVキャスター マーフィー・ブラウン」

レイチェル・ブロズナハン 「マーベラス・ミセス・メイゼル」

アリソン・ブリー 「GLOW:ゴージャス・レディ・オブ・レスリング」

デブラ・メッシング 「ふたりは友達？ ウィル＆グレイス」

■男優賞（コメディー/ミュージカルシリーズ）

サシャ・バロン・コーエン 「フー・イズ・アメリカ？（原題） / Who Is America?」

ジム・キャリー 「キディング（原題） / Kidding」

マイケル・ダグラス 「コミンスキー・メソッド」

ドナルド・グローヴァー 「アトランタ：略奪の季節」

ビル・ヘイダー 「バリー」

■作品賞（テレビ映画・ミニシリーズ）

「エイリアニスト」

「アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺」

「エスケイプ・アット・ダネモラ（原題） / Escape at Dannemora」

「KIZU-傷-」

「英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件」

■女優賞（テレビ映画・ミニシリーズ）

エイミー・アダムス 「KIZU-傷-」

パトリシア・アークエット 「エスケイプ・アット・ダネモラ（原題） / Escape at Dannemora」

コニー・ブリットン 「ダーティ・ジョン（原題） / Dirty John」

ローラ・ダーン 「ジェニーの記憶」

レジーナ・キング 「運命の7秒」

■男優賞（テレビ映画・ミニシリーズ）

アントニオ・バンデラス 「ジーニアス：ピカソ」

ダニエル・ブリュール 「エイリアニスト」

ダレン・クリス 「アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺」

ベネディクト・カンバーバッチ 「パトリック・メルローズ」

ヒュー・グラント 「英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件」

■助演女優賞（テレビシリーズ・ミニシリーズ・テレビ映画）

アレックス・ボースタイン 「マーベラス・ミセス・メイゼル」

パトリシア・クラークソン 「KIZU-傷-」

ペネロペ・クルス 「アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺」

タンディ・ニュートン 「ウエストワールド」

イヴォンヌ・ストラホフスキー 「ハンドメイズ・テイル／侍女の物語」

■助演男優賞（テレビシリーズ・ミニシリーズ・テレビ映画）

アラン・アーキン 「コミンスキー・メソッド」

キーラン・カルキン 「キング・オブ・メディア」

エドガー・ラミレス 「アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺」

ベン・ウィショー 「英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件」

ヘンリー・ウィンクラー 「バリー」