今年1年間にJOYSOUNDで最も歌われた楽曲ベスト10を発表する「JOYSOUND BEST KARAOKE OF THE YEAR 2018」が12月5日に東京都内で行われ、JOYSOUND 2018年プロモーションサポーターの桐谷美玲が登壇した。ステージに青いロングドレスで登場した桐谷は、「このブルーが見た瞬間から可愛いいと思って。実は重ね着をしていますけど、色々な着方ができるのがポイントで、これからのシーズにもピッタリなのではないかと思います」と報道陣を前にくるっとひと回転。サポーターとしてJOYSOUNDの最新機種「JOYSOUND MAX2」を紹介するCMにも出演し、「友だちからカラオケに行くと『画面に映っていたよ』と声をもらうことが多くて、恥ずかしい反面嬉しいような1年を過ごしました」と笑顔を浮かべた。CMでは「JOYSOUND MAX2」を体験するシーンもあり「音が素晴らしいんですよね。歌に自信がなかったですけど、音がすごくいいので歌っているうちにどんどん楽しくなって行きました」と振り返った。また、イベントでは2018年の「カラオケ年間ランキング」も発表され、桐谷は「昔から受け継がれている曲もあり、最新の曲もあり、今年らしいランキング。何より平成最後のランキングの発表の場にいられて嬉しい」とコメント。12月16日に29歳になることから大好物である肉を使用したケーキも登場し、桐谷は「すごいですね!食べたいです!」と感激していた。