ハリウッド外国人映画記者クラブ（HFPA）の会員投票によって選出される、第76回ゴールデングローブ賞のノミネーションが12月6日（現地時間）に発表された。

最多4ノミネートを獲得したのは、ライアン・マーフィ制作総指揮の人気ドラマのシーズン2となる「アメリカン・クライム・ストーリー ヴェルサーチ暗殺」。「アメリカン・クライム・ストーリー」は、実際にアメリカで起こった事件をドラマで再現するシリーズで、シーズン2では1997年に米マイアミ・ビーチの別荘入り口で、連続殺人鬼アンドリュー・クナナンに射殺された伊デザイナー、ジャンニ・ベルサーチ殺害事件を描いた。本作は、作品賞のほか殺人鬼クナナン役のダレン・クリスが主演男優賞、ジャンニ役のエドガー・ラミレスが助演男優賞、ジャンニの妹でファッションデザイナーのドナテラ・ベルサーチ役を演じたペネロペ・クルスが助演女優賞にノミネートされた。

続いて、「ジ・アメリカンズ」（マシュー・リス＆ケリー・ラッセル主演）、「Barry」（ビル・ヘイダー主演）、「Homecoming」（ジュリア・ロバーツ主演）、「コミンスキー・メソッド」（マイケル・ダグラス主演）、「マーベラス・ミセス・メイゼル」（レイチェル・ブロズナハン主演）、「Sharp Objects」（エイミー・アダムス主演）、「A Very English Scandal」（ヒュー・グラント主演）」の7作品が、それぞれ3ノミネートを獲得した。

授賞式は2019年1月6日（現地時間）に開催され、コメディアンのアンディ・サムバーグと「Killing Eve」で主演女優賞にノミネートされているサンドラ・オーが司会を務める。第76回ゴールデングローブ賞（テレビ部門）ノミネートは以下の通り。

▽作品賞（ドラマ）

「ジ・アメリカンズ」（FX）

「Bodyguard」（Netflix）

「Homecoming」（Amazon）

「Killing Eve」（BBC America）

「Pose」（FX）

▽主演男優賞（ドラマ）

ジェイソン・ベイトマン「オザークへようこそ」

ステファン・ジェームス「Homecoming」

リチャード・マッデン「Bodyguard」

ビリー・ポーター「Pose」

マシュー・リス「ジ・アメリカンズ」

▽主演女優賞（ドラマ）

カトリーナ・バルフ「アウトランダー」

エリザベス・モス「ハンドメイズ・テイル 侍女の物語」

サンドラ・オー「Killing Eve」

ジュリア・ロバーツ「Homecoming」

ケリー・ラッセル「ジ・アメリカンズ」

▽作品賞（コメディ／ミュージカル）

「Barry」（HBO）

「グッド・プレイス」（NBC）

「Kidding」（Showtime）

「コミンスキー・メソッド」（Netflix）

「マーベラス・ミセス・メイゼル」（Amazon）

▽主演男優賞（コメディ／ミュージカル）

サシャ・バロン・コーエン「Who Is America」

ジム・キャリー 「Kidding」

マイケル・ダグラス「コミンスキー・メソッド」

ドナルド・グローバー「アトランタ」

ビル・ヘイダー「Barry」

▽主演女優賞（コメディ／ミュージカル）

クリステン・ベル「グッド・プレイス」

キャンディス・バーゲン「Murphy Brown」

アリソン・ブリー「GLOW：ゴージャス・レディ・オブ・レスリング」

レイチェル・ブロズナハン「マーベラス・ミセス・メイゼル」

デブラ・メッシング「ウィル&グレイス」

▽作品賞（ミニシリーズ／テレビ映画）

「エイリアニスト」（TNT）

「アメリカン・クライム・ストーリー ヴェルサーチ暗殺」（FX）

「Escape at Dannemora」（Showtime）

「Sharp Objects」（HBO）

「A Very English Scandal」（Amazon）

▽主演男優賞（ミニシリーズ／テレビ映画）

アントニオ・バンデラス「ジーニアス：ピカソ」

ダニエル・ブリュール「エイリアニスト」

ダレン・クリス「アメリカン・クライム・ストーリー ヴェルサーチ暗殺」

ベネディクト・カンバーバッチ「Patrick Melrose」

ヒュー・グラント「A Very English Scandal」

▽主演女優賞（ミニシリーズ／テレビ映画）

エイミー・アダムス「Sharp Objects」

パトリシア・アークエット「Escape at Dannemora」

コニー・ブリットン「Dirty John」

ローラ・ダーン「The Tale」

レジーナ・キング「運命の7秒」

▽助演男優賞

アラン・アーキン「コミンスキー・メソッド」

キーラン・カルキン「Succession」

エドガー・ラミレス「アメリカン・クライム・ストーリー ヴェルサーチ暗殺」

ベン・ウィショー 「A Very English Scandal」

ヘンリー・ウィンクラー「Barry」

▽助演女優賞

アレックス・ボースタイン「マーベラス・ミセス・メイゼル」

パトリシア・クラークソン「Sharp Objects」

ペネロペ・クルス「アメリカン・クライム・ストーリー ヴェルサーチ暗殺」

タンディ・ニュートン「ウエストワールド」

イボンヌ・ストラホフスキー「ハンドメイズ・テイル 侍女の物語」