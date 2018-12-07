米GG賞 ドラマ部門「アメリカン・クライム・ストーリー」が最多4ノミネート
ハリウッド外国人映画記者クラブ（HFPA）の会員投票によって選出される、第76回ゴールデングローブ賞のノミネーションが12月6日（現地時間）に発表された。
最多4ノミネートを獲得したのは、ライアン・マーフィ制作総指揮の人気ドラマのシーズン2となる「アメリカン・クライム・ストーリー ヴェルサーチ暗殺」。「アメリカン・クライム・ストーリー」は、実際にアメリカで起こった事件をドラマで再現するシリーズで、シーズン2では1997年に米マイアミ・ビーチの別荘入り口で、連続殺人鬼アンドリュー・クナナンに射殺された伊デザイナー、ジャンニ・ベルサーチ殺害事件を描いた。本作は、作品賞のほか殺人鬼クナナン役のダレン・クリスが主演男優賞、ジャンニ役のエドガー・ラミレスが助演男優賞、ジャンニの妹でファッションデザイナーのドナテラ・ベルサーチ役を演じたペネロペ・クルスが助演女優賞にノミネートされた。
続いて、「ジ・アメリカンズ」（マシュー・リス＆ケリー・ラッセル主演）、「Barry」（ビル・ヘイダー主演）、「Homecoming」（ジュリア・ロバーツ主演）、「コミンスキー・メソッド」（マイケル・ダグラス主演）、「マーベラス・ミセス・メイゼル」（レイチェル・ブロズナハン主演）、「Sharp Objects」（エイミー・アダムス主演）、「A Very English Scandal」（ヒュー・グラント主演）」の7作品が、それぞれ3ノミネートを獲得した。
授賞式は2019年1月6日（現地時間）に開催され、コメディアンのアンディ・サムバーグと「Killing Eve」で主演女優賞にノミネートされているサンドラ・オーが司会を務める。第76回ゴールデングローブ賞（テレビ部門）ノミネートは以下の通り。
▽作品賞（ドラマ）
「ジ・アメリカンズ」（FX）
「Bodyguard」（Netflix）
「Homecoming」（Amazon）
「Killing Eve」（BBC America）
「Pose」（FX）
▽主演男優賞（ドラマ）
ジェイソン・ベイトマン「オザークへようこそ」
ステファン・ジェームス「Homecoming」
リチャード・マッデン「Bodyguard」
ビリー・ポーター「Pose」
マシュー・リス「ジ・アメリカンズ」
▽主演女優賞（ドラマ）
カトリーナ・バルフ「アウトランダー」
エリザベス・モス「ハンドメイズ・テイル 侍女の物語」
サンドラ・オー「Killing Eve」
ジュリア・ロバーツ「Homecoming」
ケリー・ラッセル「ジ・アメリカンズ」
▽作品賞（コメディ／ミュージカル）
「Barry」（HBO）
「グッド・プレイス」（NBC）
「Kidding」（Showtime）
「コミンスキー・メソッド」（Netflix）
「マーベラス・ミセス・メイゼル」（Amazon）
▽主演男優賞（コメディ／ミュージカル）
サシャ・バロン・コーエン「Who Is America」
ジム・キャリー 「Kidding」
マイケル・ダグラス「コミンスキー・メソッド」
ドナルド・グローバー「アトランタ」
ビル・ヘイダー「Barry」
▽主演女優賞（コメディ／ミュージカル）
クリステン・ベル「グッド・プレイス」
キャンディス・バーゲン「Murphy Brown」
アリソン・ブリー「GLOW：ゴージャス・レディ・オブ・レスリング」
レイチェル・ブロズナハン「マーベラス・ミセス・メイゼル」
デブラ・メッシング「ウィル&グレイス」
▽作品賞（ミニシリーズ／テレビ映画）
「エイリアニスト」（TNT）
「アメリカン・クライム・ストーリー ヴェルサーチ暗殺」（FX）
「Escape at Dannemora」（Showtime）
「Sharp Objects」（HBO）
「A Very English Scandal」（Amazon）
▽主演男優賞（ミニシリーズ／テレビ映画）
アントニオ・バンデラス「ジーニアス：ピカソ」
ダニエル・ブリュール「エイリアニスト」
ダレン・クリス「アメリカン・クライム・ストーリー ヴェルサーチ暗殺」
ベネディクト・カンバーバッチ「Patrick Melrose」
ヒュー・グラント「A Very English Scandal」
▽主演女優賞（ミニシリーズ／テレビ映画）
エイミー・アダムス「Sharp Objects」
パトリシア・アークエット「Escape at Dannemora」
コニー・ブリットン「Dirty John」
ローラ・ダーン「The Tale」
レジーナ・キング「運命の7秒」
▽助演男優賞
アラン・アーキン「コミンスキー・メソッド」
キーラン・カルキン「Succession」
エドガー・ラミレス「アメリカン・クライム・ストーリー ヴェルサーチ暗殺」
ベン・ウィショー 「A Very English Scandal」
ヘンリー・ウィンクラー「Barry」
▽助演女優賞
アレックス・ボースタイン「マーベラス・ミセス・メイゼル」
パトリシア・クラークソン「Sharp Objects」
ペネロペ・クルス「アメリカン・クライム・ストーリー ヴェルサーチ暗殺」
タンディ・ニュートン「ウエストワールド」
イボンヌ・ストラホフスキー「ハンドメイズ・テイル 侍女の物語」