第76回ゴールデン・グローブ賞ノミネート発表!!
現地時間2019年1月6日（日）にロサンゼルスにて開催される第76回ゴールデン・グローブ賞授賞式。その年の最も優れた映画とドラマを、ハリウッド外国人映画記者協会の所属会員が選定する同賞のノミネートがに発表された。ここではテレビの部門のノミネート情報を紹介しよう。
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有名デザイナー、ジャンニ・ヴェルサーチェ殺害事件の真相を追った『アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺』が、作品賞＆主演男優賞＆助演女優賞＆助演男優賞の主要4部門にノミネートを果たした。
【ドラマ部門 作品賞】
『ジ・アメリカンズ』
『ボディガード ―守るべきもの―』
『Homecoming（原題）』
『キリング・イヴ／Killing Eve』
『Pose（原題）』
【ドラマ部門 女優賞】
カトリーナ・バルフ『アウトランダー』
エリザベス・モス『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』
サンドラ・オー『キリング・イヴ／Killing Eve』
ジュリア・ロバーツ『Homecoming（原題）』
ケリー・ラッセル『ジ・アメリカンズ』
【ドラマ部門 男優賞】
ジェイソン・ベイトマン『オザークへようこそ』
ステファン・ジェームズ『Homecoming（原題）』
リチャード・マッデン『ボディガード ー守るべきものー』
ビリー・ポーター『Pose（原題）』
マシュー・リス『ジ・アメリカンズ』
【コメディ／ミュージカル部門 作品賞】
『バリー』
『グッド・プレイス』
『Kidding（原題）』
『コミンスキー・メソッド』
『マーベラス・ミセス・メイゼル』
【コメディ／ミュージカル部門 女優賞】
クリステン・ベル『グッド・プレイス』
キャンディス・バーゲン『TVキャスター マーフィー・ブラウン』
アリソン・ブリー『GLOW：ゴージャス・レディ・オブ・レスリング』
レイチェル・ブロズナハン『マーベラス・ミセス・メイゼル』
デブラ・メッシング『ふたりは友達？ウィル＆グレイス』
【コメディ／ミュージカル部門 男優賞】
サシャ・バロン・コーエン『Who Is America？（原題）』
ジム・キャリー『Kidding（原題）』
マイケル・ダグラス『コミンスキー・メソッド』
ドナルド・グローヴァー『アトランタ』
ビル・ヘイダー『バリー』
【ミニシリーズ／テレビムービー部門 作品賞】
『エイリアニスト』
『アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺』
『Escape at Dannemora（原題）』
『KIZU−傷−』
『英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件』
【ミニシリーズ／テレビムービー部門 女優賞】
エイミー・アダムズ『KIZU−傷−』
パトリシア・アークエット『Escape at Dannemora（原題）』
コニー・ブリットン『Dirty John（原題）』
ローラ・ダーン『ジェニーの記憶』
レジーナ・キング『運命の7秒』
【ミニシリーズ／テレビムービー部門 男優賞】
アントニオ・バンデラス『ジーニアス：ピカソ』
ダニエル・ブリュール『エイリアニスト』
ダレン・クリス『アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺』
ベネディクト・カンバーバッチ『パトリック・メルローズ』
ヒュー・グラント『英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件』
【助演女優賞】
アレックス・ボースタイン『マーベラス・ミセス・メイゼル』
パトリシア・クラークソン『KIZU−傷−』
ペネロペ・クルス『アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺』
タンディ・ニュートン『ウエストワールド』
イヴォンヌ・ストラホフスキー『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』
【助演男優賞】
アラン・アーキン『コミンスキー・メソッド』
キーラン・カルキン『キング・オブ・メディア』
エドガー・ラミレス『アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺』
ベン・ウィショー『英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件』
ヘンリー・ウィンクラー『バリー』
（海外ドラマNAVI）