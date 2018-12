現地時間6日、第76回ゴールデン・グローブ賞のノミネーションが発表され、映画の部では来年4月日本公開予定の俳優クリスチャン・ベイル主演ディック・チェイニー映画『バイス』が、作品賞、男優賞、助演女優賞、助演男優賞、監督賞、脚本賞の最多6ノミネートを獲得した。日本からは是枝裕和監督の『万引き家族』が外国語映画賞に、細田守監督の『未来のミライ』がアニメ作品賞にノミネートされている。続く5ノミネートを獲得したのは、アン王女と2人の女性の複雑な人間関係や憎愛を描く『女王陛下のお気に入り』、実話ベースのヴィゴ・モーテンセン主演『グリーンブック』、そして2人のシンガーの栄光と挫折と愛を描く『アリー/スター誕生』。同作ではレディー・ガガがドラマ部門で女優賞と主題歌賞にノミネート。結果が注目される。第76回ゴールデン・グローブ賞は現地時間1月6日に授賞式が開催される予定。女優のサンドラ・オーとコメディ俳優のアンディ・サムバーグが、共同ホストを務める。<映画の部>候補者・候補作品は以下の通り。●作品賞(ドラマ)『ブラックパンサー』『ブラック・クランズマン』『ボヘミアン・ラプソディ』『ビール・ストリートの恋人たち』『アリー/スター誕生』●女優賞(ドラマ)グレン・クローズ『天才作家の妻 −40年目の真実−』レディー・ガガ『アリー/スター誕生』ニコール・キッドマン『Destroyer(原題)』メリッサ・マッカーシー『Can You Ever Forgive Me?(原題)』ロザムンド・パイク『A Private War(原題)』●男優賞(ドラマ)ブラッドリー・クーパー『アリー/スター誕生』ウィレム・デフォー『永遠の門 ゴッホの見た未来』ルーカス・ヘッジズ『Boy Erased(原題)』ラミ・マレック『ボヘミアン・ラプソディ』ジョン・デヴィッド・ワシントン『ブラック・クランズマン』●作品賞(コメディー/ミュージカル)『クレイジー・リッチ!』『女王陛下のお気に入り』『グリーンブック』『メリー・ポピンズ リターンズ』『バイス』●女優賞(コメディー/ミュージカル)エミリー・ブラント『メリー・ポピンズ リターンズ』オリヴィア・コールマン『女王陛下のお気に入り』エルシー・フィッシャー『Eighth Grade(原題)』シャーリーズ・セロン『タリーと私の秘密の時間』コンスタンス・ウー『クレイジー・リッチ!』●男優賞(コメディー/ミュージカル)クリスチャン・ベイル『バイス』リン=マヌエル・ミランダ『メリー・ポピンズ リターンズ』ヴィゴ・モーテンセン『グリーンブック』ロバート・レッドフォード『The Old Man&The Gun(原題)』ジョン・C・ライリー『Stan&Ollie(原題)』●アニメ作品賞『インクレディブル・ファミリー』『犬ヶ島』『未来のミライ』『シュガー・ラッシュ:オンライン』『スパイダーマン:スパイダーバース』●外国語映画賞『Capernaum(原題)』(レバノン)『Girl(原題)』(ベルギー)『Never Look Away(英題)』(ドイツ)『ROMA/ローマ』(メキシコ)『万引き家族』(日本)●助演女優賞エイミー・アダムス『バイス』クレア・フォイ『ファースト・マン』レジーナ・キング『ビール・ストリートの恋人たち』エマ・ストーン『女王陛下のお気に入り』レイチェル・ワイズ『女王陛下のお気に入り』●助演男優賞マハーシャラ・アリ『グリーンブック』ティモシー・シャラメ『Beautiful Boy(原題)』アダム・ドライバー『ブラック・クランズマン』リチャード・E・グラント『Can You Ever Forgive Me?(原題)』サム・ロックウェル『バイス』●監督賞ブラッドリー・クーパー『アリー/スター誕生』アルフォンソ・キュアロン『ROMA/ローマ』ピーター・ファレリー『グリーンブック』スパイク・リー『ブラック・クランズマン』アダム・マッケイ『バイス』●脚本賞アルフォンソ・キュアロン『ROMA/ローマ』デボラ・デイヴィス&トニー・マクナマラ『女王陛下のお気に入り』バリー・ジェンキンズ『ビール・ストリートの恋人たち』アダム・マッケイ『バイス』ニック・ヴァレロンガ&ブライアン・クリー&ピーター・ファレリー『グリーンブック』●作曲賞マルコ・ベルトラミ『クワイエット・プレイス』アレクサンドル・デスプラ『犬ヶ島』ルートヴィッヒ・ヨーランソン『ブラックパンサー』ジャスティン・ハーウィッツ 『ファースト・マン』マーク・シェイマン『メリー・ポピンズ リターンズ』■主題歌賞“オール・ザ・スターズ”『ブラックパンサー』“Girl in the Movies”『Dumplin’ (原題)』“Requiem For A Private War”『A Private War(原題)』“Revelation”『Boy Erased(原題)』“シャロウ 〜『アリー/スター誕生』 愛のうた”『アリー/スター誕生』