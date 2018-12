上映イベント『ユーリ!!! on ICE 一挙劇場上映』が1月18日から全国39館の映画館で開催される。2016年10月から12月にかけて放送された『ユーリ!!! on ICE』は男子フィギュアスケートの世界を舞台に据えたアニメーション作品で、漫画家の久保ミツロウとアニメーション監督の山本沙代が原案を担当。高度なステップ技術を持つがプレッシャーに弱い特別強化選手の勝生勇利、ロシアの次世代スケーターであるユーリ・プリセツキー、世界選手権5連覇を達成し、勇利のコーチを申し出るヴィクトル・ニキフォロフらが、フィギュアスケートの国際試合「グランプリシリーズ」に挑む姿を描く。2019年に新作となる映画『ユーリ!!! on ICE 劇場版 : ICE ADOLESCENCE』が公開予定。『ユーリ!!! on ICE 一挙劇場上映』は、劇場版の公開を控えた記念企画として行なわれるもので、テレビシリーズの全12話を3回に分けてノーカット上映。1月18日から1月24日まで第1話から第4話、1月25日から1月31日まで第5話から第8話、2月1日から2月7日まで第9話から第12話が公開される。上映中は劇場版の特報が限定先行公開されるほか、数量限定の来場者特典が週替わりで配布。さらに、3枚組で販売される前売ムビチケのデザインが公開。テレビアニメ版と劇場版のキャラクターデザインを手掛けている平松禎史が描き下ろした勝生勇利、ユーリ・プリセツキー、ヴィクトル・ニキフォロフの姿が描かれている。ムビチケは本日12月7日から各劇場およびインターネットで販売中。上映劇場などの詳細は『ユーリ!!! on ICE 一挙劇場上映』の特設サイトで確認しよう。