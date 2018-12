アニメ『ユーリ!!! on ICE』の劇場版公開を控えた記念企画として、2019年1月18日(金)から期間限定でテレビシリーズの一挙劇場上映が決定した。



全国39館の劇場で、全12話を毎週4話ずつ3週にかけて期間限定で上映する。



上映内では、映画『ユーリ!!! on ICE 劇場版 : ICE ADOLESCENCE』(アイス アドレセンス)の特報を限定先行解禁。



7月のティザームービー以降、内容が明かされてこなかった劇場版の新情報が公開される。

超本格フィギュアスケートアニメ『ユーリ!!! on ICE』

『ユーリ!!! on ICE』は、2016年10月から12月にかけて、テレビ朝日ほかにて放送された本格男子フィギュアスケートアニメ。



TVアニメ「ユーリ!!! on ICE」PV





原案の久保ミツロウさんと山本沙代さん、キャラクターデザインの平松禎史さんをはじめとするスタッフ陣が集結したオリジナルアニメで、アニメ制作はMAPPAが担当した。



作中の演目はすべて、元フィギュアスケート選手の宮本賢二さんが振付師として協力。さらに、競技シーンの作画やアツいストーリー展開、時にシリアスで時にコミカルに描かれる魅力的なキャラクターから好評を博した。



アニメファンのみならずフィギュアスケートファンからも高い評価を受け、Blu-ray・DVD第1巻は約8万3000本の出荷を記録。



「東京アニメアワードフェスティバル2017」のアニメ オブ ザ イヤー部門の「作品賞」でグランプリなど複数の賞を受賞するとともに、配信を含めて世界で10億視聴を突破している。

明かされてこなった劇場版の新情報が解禁

『ユーリ!!! on ICE 劇場版 : ICE ADOLESCENCE』



2019年に公開される完全新作劇場版『ユーリ!!! on ICE 劇場版 : ICE ADOLESCENCE』。ティザームービーが公開されたのが7月(関連記事)。



以降、新情報が明らかにされてこなかっただけに、一挙上映での新情報解禁はファンならぜひ確認しておきたいところ。



ユーリ!!! on ICE 劇場版 : ICE ADOLESCENCE【SPECIAL MOVIE】





一挙上映にあたって、描き下ろしイラストを使用した前売ムビチケの発売、週替わり来場者特典の配布も決定。



キャラクターデザインの平松禎史さんが描き下ろしたイラストには、作品の軸となる3人として勝生勇利(CV.豊永利行さん)、ヴィクトル・ニキフォロフ(CV.諏訪部順一さん)、ユーリ・プリセツキー(CV.内山昂輝さん)が登場。

描き下ろし・ムビチケ3枚セット



前売ムビチケは3枚セット・数量限定で12月7日から各上映劇場、インターネットで発売開始。週替わり来場者特典の詳細は後日発表予定だ。



(c)はせつ町民会/ユーリ!!! on ICE 製作委員会