映画『ハリー・ポッターと賢者の石』から『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』までの10作にわたるハリー・ポッター魔法ワールド作品の世界興行収入の累計が1兆円を突破した。

11月23日(金・祝)より日本全国359館、1008スクリーンで封切となった映画『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』。全国津々浦々、10〜20代の女性を中心に、子連れのファミリーやカップル、往年の映画ファンなど、老若男女、非常に幅広い層が来場。73.4億円の大ヒットを記録した『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』の初日の数字を大きく上回るロケットスタートとなり、平日も高い数字での推移となったことから、早くも公開から7日間で20億円を突破し、2週目も動員ランキング1位を獲得。前作より2日間も上回るペースで動員200万人を突破した。

国内の興行収入は12月5日の時点で、32億2031万7000円にも上り、公開から11日間で、興行収入30億円を突破。動員も延べ約230万人と絶好調となっている。また、世界的にも好調な動員が堅調となっており、世界興行でも3週連続No.1を獲得。80か国での世界興行収入は588億円 (1ドル=112.7円)。勢いが止まらないことから、どこまで数字を伸ばすのか、世界中の注目を集めている。

字幕や吹替版、3Dや4Dなど、あらゆるシステムで上映されていることから、複数回ファンタビを観るリピーターが続出。金曜には、ファンタビの2作品をイッキ見する、オールナイト“応援上映”イベントも実施予定。すでに完売となっており、3週目の週末に向けてファンタビがますます盛り上がりそうだ。『ハリー・ポッター』魔法ワールドにますます目が離せない。

映画『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』は大ヒット公開中

(C) 2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

Harry Potter and Fantastic Beasts Publishing Rights (C) J.K. Rowling

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド