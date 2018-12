映画『PRINCE OF LEGEND』の予告編と新ポスタービジュアルが公開された。『HiGH&LOW』シリーズの製作陣が再び集結する『PRINCE OF LEGEND』は、個性豊かな王子たちが「伝説の王子」を目指してバトルを繰り広げる「プリンスバトルプロジェクト」の一環で制作。現在ドラマ版が放送されており、映画版では物語のクライマックスとなる「伝説の王子選手権」が描かれる。公開は3月21日。予告編では、片寄涼太演じる「セレブ王子」、塩野瑛久演じる「メガネ王子」、飯島寛騎演じる「下克上王子」、鈴木伸之、川村壱馬演じる「ヤンキー王子」、佐野玲於演じる「生徒会長王子」、関口メンディー演じる「金髪SP王子」、吉野北人、藤原樹、長谷川慎演じる「ダンス王子」、町田啓太演じる「先生王子」、遠藤史也演じる「バーテンダー王子」、こだまたいち演じる「バンドマン王子」、清原翔演じる「美容師王子」が「壁ドン」やアクションを繰り広げる様子が確認できる。新ポスタービジュアルには「胸キュン is DEAD」というキャッチコピーと共に14人の王子らの姿が写し出されている。12月14日から特典として「王子が大渋滞!!15連カードセット(選べる4種類)」が付属する前売券を5万人限定で販売。全種類揃えるとトランプとして遊ぶこともできる。さらに2月13日と14日には神奈川・横浜アリーナで映画の公開に先駆け、完成披露上映とライブを行なうイベント『「PRINCE OF LEGEND」完成披露上映会&PREMIUM LIVE SHOW』開催。王子14人全員に加えて、主題歌と各チーム曲を担当したm-flo、GENERATIONS from EXILE TRIBE、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEが出演する。チケットの最速抽選先行予約は12月17日10:00からスタート。詳細はイベントのオフィシャルサイトで確認しよう。