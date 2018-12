今村昌弘のミステリー小説「屍人荘の殺人」が実写映画化されることが決定し、神木隆之介、浜辺美波、中村倫也が共演を果たすことが明らかになった。

原作は、「このミステリーがすごい!」「週刊文春ミステリーベスト10」「本格ミステリ・ベスト10」といった2017年の国内主要ミステリーランキングで1位を獲得し、第18回本格ミステリ大賞も受賞するなど話題を呼んだ今村のデビュー作。山奥に佇むペンションを舞台に、大学生サークルの夏合宿に参加した主人公の葉村譲、先輩の明智、そして謎の探偵少女・剣崎比留子が連続殺人の謎解きと生き残りをかけて、体力と知能と命を削り合う本格ミステリーだ。

主演を務める神木が演じる大学生の葉村は、ミステリー愛好会に所属し、強引な「探偵たち」に翻弄される役どころ。探偵の助手役として立ち回り、前代未聞・絶体絶命の状況に立ち向かうことに。そして、ヒロイン役の浜辺は、卓越した推理力で警察からも信頼され、主人公たちを前代未聞の謎へと誘う女子大生探偵・剣崎を演じる。また、中村は主人公たちが通う神紅大学の中で「神紅のホームズ」の異名をとり、葉村を振り回すミステリー愛好会の会長・明智にふんする。

主人公役の神木は「大ヒットミステリー原作の映画化ということで、プレッシャーはとても大きいですが、それよりも、どのように映像化していくのだろうという楽しみのほうが大きいです」と期待のコメント。神木とは初共演となる浜辺は「探偵役は初めてのチャレンジですが、ミステリー小説好きとしてずっと憧れていた役なので、とても嬉しい気持ちと身の引き締まる思いを感じています」と喜びの言葉を寄せている。

また、神木とは『3月のライオン』シリーズに続く共演となる中村も次のように意気込みを語っている。「小学生時代から『完全犯罪は成立するのか?』などと1人で妄想にふけっていた僕にとって、明智恭介という男はどこか親近感のある、魅力的な人物です。自分の『枝分かれした別の未来』なつもりで、しっかりと軽やかに演じられればと思います」。

監督を務めるのは、ドラマ「99.9-刑事専門弁護士-」シリーズ、『劇場版 ATARU-THE FIRST LOVE & THE LAST KILL-』などを手掛けた木村ひさし。脚本をドラマ「TRICK」シリーズ、「MR.BRAIN」などに参加した蒔田光治が担当する。撮影時期は2019年1月〜2月を予定しているとのこと。(編集部・大内啓輔)

神木隆之介 コメント

大ヒットミステリー原作の映画化ということで、プレッシャーはとても大きいですが、それよりも、どのように映像化していくのだろうという楽しみのほうが大きいです。木村監督とは3年振りにご一緒させていただきます。久しぶりに木村組の一員として芝居ができること、たいへん嬉しく思っています。

浜辺さんとは、初めて共演させていただきますが、今からとても楽しみです。中村さんは2度目の共演になりますが、今回はがっつりご一緒できますし、安心して臨みたいと思います。緊張していますが、良い作品をお届けできるよう、精一杯頑張ります。

浜辺美波 コメント

出演のお話をいただく前から原作を読んでいて、大好きな作品だったので、まさか自分が出演することになるとはと、とてもご縁を感じ、その世界に入れることへの喜びで今から胸がワクワクしています!

探偵役は初めてのチャレンジですが、ミステリー小説好きとしてずっと憧れていた役なので、とても嬉しい気持ちと身の引き締まる思いを感じています。

神木さんとは初めてご一緒するので今からとても楽しみですし、中村さんのきめ細かいお芝居を今回もたくさん学び吸収できたらいいなと思っています。

中村倫也 コメント

小学生時代から「完全犯罪は成立するのか?」などと1人で妄想にふけっていた僕にとって、明智恭介という男はどこか親近感のある、魅力的な人物です。自分の「枝分かれした別の未来」なつもりで、しっかりと軽やかに演じられればと思います。

また過去に共演させていただきその才能と人柄に大きく惹きつけられた神木くんと浜辺さんと、またご一緒できることが楽しみで仕方ありません。2人は真面目なので、最上級の準備をしてくることでしょう。僕も負けじと刺激を与えられるように、頑張りたいと思います。