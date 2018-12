関連リンク

2019年1月7日よりテレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、AT-Xにて放送予定のTVアニメーション『 けものフレンズ 2』。新ビジュアルやキャスト、スタッフクレジット、先行上映会も続々と決定し先日、注目の番組主題歌が解禁となり更なる期待感が高まる中、主題歌情報の詳細とどうぶつビスケッツ×PPP(ぺパプ)の新アー写が公開となった。オープニング主題歌は2017年、話題を席巻した大ヒット曲「ようこそジャパリパークへ」の作家”大石昌良”と”どうぶつビスケッツ×PPP”によるタッグが再度実現した。どうぶつビスケッツ×PPPはサーバル・フェネック・アライグマによるユニット「どうぶつビスケッツ」と、ジャパリパークのペンギンアイドルユニット「PPP(ペパプ)」による総勢8名のユニット。シングルには”どうぶつビスケッツ”と”PPP”それぞれのユニット新曲も収録。どうぶつビスケッツ新曲は「ホップステップフレンズ」のemon(Tes.)(作編曲)・烏屋茶房(作詞)のタッグによる書き下ろし、PPP新曲「アラウンドラウンド」は「大空ドリーマー」等のPPPの楽曲を多数手がける作家halyosyによる楽曲書き下ろし。そしてこの曲が挿入歌に決定した。通常盤は吉崎観音先生描き下ろしによるイラストジャケット、初回限定盤Aは「どうぶつビスケッツ×PPP」キャストの実写ジャケット仕様&MVを収録したDVD付、初回限定盤Bは「けものフレンズ2」アニメジャケット仕様&アニメ制作メイキングを収録したDVD付の3形態となる予定だ。●リリース情報「乗ってけ!ジャパリビート」アーティスト:どうぶつビスケッツ×PPP2月13日発売【通常盤(CD)】品番:VICL-37456価格:¥1,300+税Jacket Illustration:吉崎観音<CD>01.乗ってけ!ジャパリビート / どうぶつビスケッツ×PPP02.たんけんデイズ / どうぶつビスケッツ03.アラウンドラウンド / PPP04.乗ってけ!ジャパリビート( -off vocal ver.-)【初回限定盤A(CD+DVD)】品番:VIZL-1525価格:¥2,000+税<CD>01.乗ってけ!ジャパリビート / どうぶつビスケッツ×PPP02.たんけんデイズ / どうぶつビスケッツ03.アラウンドラウンド / PPP04.たんけんデイズ( -off vocal ver.-)<DVD>「乗ってけ!ジャパリビート」Music Video「乗ってけ!ジャパリビート」MV撮影メイキング【初回限定盤B(CD+DVD)】品番:VIZL-1526価格:¥2,000+税Jacket Illustration:トマソン<CD>01.乗ってけ!ジャパリビート / どうぶつビスケッツ×PPP02.たんけんデイズ / どうぶつビスケッツ03.アラウンドラウンド / PPP04.アラウンドラウンド( -off vocal ver.-)<DVD>「けものフレンズ2」アニメーション制作メイキング※「けものフレンズ2」アニメ制作会社のトマソンに小池理子(カラカル役)と小野早稀(アライグマ役)が潜入!?沼田心之介アニメプロデューサーに話を伺いつつ、3DCG等のアニメ制作過程を収録した貴重なメイキング映像。※収録内容は変更になる場合がございます。初回生産分限定特典(3形態共通)・発売記念スペシャルイベントの参加券を封入。(場所などの詳細は後日発表!)●配信情報どうぶつビスケッツ×PPP「乗ってけ!ジャパリビート(Tv size)」1月16日より、iTunes Store、レコチョク他、各ダウンロードサイトにて先行配信スタート!どうぶつビスケッツ×PPP「乗ってけ!ジャパリビート」2月13日より、iTunes Store、レコチョク他、各ダウンロードサイトにて配信開始●作品情報『けものフレンズ2』テレビ東京:2019年1月7日より毎週月曜深夜2時5分〜放送スタート!※1月7日は放送開始記念特番になります。テレビ大阪:放送決定!テレビ愛知:放送決定!AT-X: 2019年1月8日より毎週火曜夜9時0分〜放送スタート!※リピート放送 1月10日より毎週木曜午後1時0分〜、1月13日より毎週日曜朝5時0分〜/夜10時0分〜※初回は放送開始記念特番になります。※上記放送時間は変更の可能性があります。●イベント情報TVアニメ「けものフレンズ2」第1話先行上映会東京公演:2018年12月17日(月)開場18:30 開演19:00 終了21:00予定会場:新宿ピカデリー出演者:[キャスト]尾崎由香(サーバル役)/本宮佳奈(フェネック役)/小野早稀(アライグマ役)/石川由依(子供役)/小池理子(カラカル役)/根本流風(コウテイペンギン役)/田村響華(ジェンツーペンギン役)/築田行子(フンボルトペンギン役)/八木ましろ(カタカケフウチョウ役) /菅まどか(カンザシフウチョウ役)[スタッフ]木村隆一(監督)ますもとたくや(シリーズ構成・脚本)沼田心之介(アニメプロデューサー)細谷伸之(テレビ東京プロデューサー)※出演者は予告なく変更となる場合がございます。内容・TVアニメ「けものフレンズ2」第1話上映・先行上映会特番「けものフレンズアワー2」 in 新宿ピカデリー「けものフレンズアワー2」のキャストに加え、新キャスト・スタッフも交えてのトークショーを開催!※当日は、映像収録および写真撮影用のカメラが会場内に入り、ご来場の皆様が撮影の対象になる場合があります。それらは、放送、報道、広告宣伝、プロモーション、配信、販売商品等に使用される場合がありますので、予めご了承ください。※アニメ本編は配信いたしません。大阪公演:2018年12月18日(火)開場18:30 開演19:00 終了20:00予定会場:なんばパークスシネマ出演者: 尾崎由香(サーバル役)/築田行子(フンボルトペンギン役)内容:・TVアニメ「けものフレンズ2」第1話上映・キャストによるトークショー【全国10会場追加公演情報】12月18日(火)19:30開演 イオンシネマ幕張新都心キャスト:本宮佳奈(フェネック役)/小池理子(カラカル役)12月19日(水)19:30開演 イオンシネマみなとみらいキャスト:山下まみ(マーゲイ役)/前田佳織里(ジャイアントパンダ役)/八木ましろ(カタカケフウチョウ役)/菅まどか(カンザシフウチョウ役)12月19日(水)19:30開演 イオンシネマ桂川キャスト:本宮佳奈(フェネック役)/築田行子(フンボルトペンギン役)12月19日(水)19:30開演 イオンシネマ越谷レイクタウンキャスト:尾崎由香(サーバル役)/佐々木未来(ロイヤルペンギン役)12月20日(木)19:30開演 イオンシネマ名取キャスト:小池理子(カラカル役)/根本流風(コウテイペンギン役)12月20日(木)19:30開演 イオンシネマ大日キャスト:小野早稀(アライグマ役)/本宮佳奈(フェネック役)12月21日(金)19:30開演 イオンシネマ名古屋ワンダーキャスト:田村響華(ジェンツーペンギン役)/築田行子(フンボルトペンギン役)12月25日(火)19:00開演 シネプレックス小倉キャスト:小野早稀(アライグマ役)/根本流風(コウテイペンギン役)12月26日(水)18:30開演 ユナイテッド・シネマ札幌キャスト:本宮佳奈(フェネック役)/山下まみ(マーゲイ役)12月26日(水)18:30開演 ユナイテッド・シネマ台場キャスト:佐々木未来(ロイヤルペンギン役)/根本流風(コウテイペンギン役)/田村響華(ジェンツーペンギン役)/相羽あいな(イワトビペンギン役)/築田行子(フンボルトペンギン役)応募方法等、詳細はこちら(C)けものフレンズプロジェクト 2A「けものフレンズMUSIC」CD特設サイト