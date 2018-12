いよいよ今週金曜日の発売が迫った、ニンテンドースイッチ対応ソフト『 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』(以下、スマブラSP)。本シリーズの特徴といえば、様々な人気作品のキャラクター・アイテム・世界観等が一堂に会する点です。『スマブラ』シリーズでその作品を知り、作品元のゲームに興味を持ったという方も中にはいるでしょう。新たに発売される『スマブラSP』は、シリーズ過去作に登場したファイターが全員参戦するほか、収録ステージやアイテム等の種類も増え、“すべてがスマブラ史上最大規模!!”と銘打たれるほどのボリュームを誇っています。今回はそんな大ボリュームの『スマブラSP』に関して、公式サイトで公開されている「ファイター」、「ステージ」、「アイテム」、「ポケモン」、「アシストフィギュア」の出展作品元を調べ、どの作品の関連要素が最も多く『スマブラSP』に登場しているのかを調べてみました(サウンド・スピリッツに関しては、発売後にならないと詳しく分からないため今回は除外)。本記事ではその調査結果を、ファイター部門、ステージ部門、アイテム部門(ポケモン、アシストフィギュア含む)、総合部門(ファイター、ステージ、アイテム部門の合計)の4つの部門に分け、昇順順位で発表します。どの作品の要素がどれだけ『スマブラSP』に登場しているのか、ぜひご覧ください!◆ファイター部門第3位 『ファイアーエムブレム』:7体「マルス」や「ロイ」「アイク」など、『スマブラ』シリーズに登場する剣士ファイターたちの多くがこの『ファイアーエムブレム』から誕生しました。他作品でも「リンク」や「メタナイト」などの剣士は登場しますが、同じ作品から登場するファイター全員が剣を使うというのは『スマブラ』シリーズの中でも『ファイアーエムブレム』だけでしょうね。『ファイアーエムブレム』:7体マルス / ルキナ / ロイ / クロム / アイク / ルフレ / カムイ◆ファイター部門第2位 『ポケットモンスター』:8体作品元の時点で既に800種類以上も存在するポケモンたち。『スマブラSP』には、そんな膨大な数から厳選された7体(正確には10体)のポケモンと、1人のトレーナーがファイターとして登場しています。公式サイトでは1体の扱いになっていますが、「ポケモントレーナー」が使用する「ゼニガメ」「フシギソウ」「リザードン」や、カラーチェンジで登場する「ポケモントレーナー(女の子)」も合わせれば更に数が増えますね。『ポケットモンスター』:8体ピカチュウ / プリン / ピチュー / ミュウツー / ポケモントレーナー / ルカリオ / ゲッコウガ / ガオガエン◆ファイター部門第1位 『スーパーマリオ』:9体ファイター部門で最も多く登場したのは、任天堂を代表するタイトル『スーパーマリオ』でした。主人公「マリオ」からヒロイン「ピーチ」、悪役「クッパ」など、主要キャラが揃い踏み!『スマブラSP』では、ダッシュファイターとして「デイジー」、早期購入特典として「パックンフラワー」などの新ファイターも参戦し、さらにゲームを盛り上げています。『スーパーマリオ』:9体マリオ / ルイージ / ピーチ / デイジー / クッパ / ドクターマリオ / ロゼッタ&チコ / クッパJr. / パックンフラワー次ページ:ファイターたちの戦う舞台「ステージ部門」を発表!◆ステージ部門第3位 『ポケットモンスター』:7ステージお次はステージ部門の紹介に入っていきます。第3位となったのは、「ポケットモンスター』の計7ステージ。同作のステージといえば、背景に登場するポケモンたちが特徴的です。伝説ポケモンたちが攻撃を加えてくる「テンガンざん やりのはしら」や「イッシュポケモンリーグ」といったステージも登場するため、背景でどのポケモンがどんな行動をしているのか観察するのもまた一興です。『ポケットモンスター』:7ステージヤマブキシティ / ポケモンスタジアム / ポケモンスタジアム2 / テンガンざん やりのはしら / イッシュポケモンリーグ / プリズムタワー / カロスポケモンリーグ◆ステージ部門第2位 『ゼルダの伝説』:9ステージ『ムジュラの仮面』の「グレートベイ」、『トワイライトプリンセス』の「オルディン大橋」、『風のタクト』の「海賊船」など、様々なシリーズ作品のステージが登場する『ゼルダの伝説』。『スマブラSP』では、今まで「グレートベイ」の背景演出として登場していた「月」がアシストフィギュアで登場となったため、もし使用すれば押し返されることなくステージに直撃するでしょう。『ゼルダの伝説』:9ステージハイラル城 / グレートベイ / 神殿 / オルディン大橋 / 海賊船 / ゲルドの谷 / 汽車 / スカイロフト / 始まりの塔◆ステージ部門第1位 『スーパーマリオ』:18ステージファイター部門と同じく、ステージ部門でも第1位は『スーパーマリオ』でした。ステージ数は2位『ゼルダの伝説』の2倍にもなる18ステージが登場します。新ステージとして『スーパーマリオ オデッセイ』の「ニュードンク市庁舎」も登場するので、大乱闘は一旦おいて、色々な小ネタ探しに力を入れるのも面白いかもしれません。『スーパーマリオ』:18ステージピーチ城 上空 / いにしえの王国 / ピーチ城 / レインボークルーズ / いにしえの王国 USA / ドルピックタウン / いにしえっぽい王国 / エイトクロスサーキット / ルイージマンション / マリオブラザーズ / 3Dランド / 野原 / ペーパーマリオ / マリオUワールド / マリオギャラクシー / マリオサーキット / スーパーマリオメーカー / ニュードンク市庁舎次ページ:大乱闘をさらに白熱させる「アイテム部門」を発表!◆アイテム部門第2位 『スーパーマリオ』:25種類ファイター&ステージ部門で1位だった『スーパーマリオ』が、アイテム部門では25種類で2位となりました。1位ではありませんでしたが、それでも十分多い数のアイテムが登場しています。「ボム兵」や「キラー」「ワンワン」「ドッスン」などお馴染みの敵キャラもアイテム、アシストフィギュアとして登場しているあたり、似たような分類でありながらファイター化された「パックンフラワー」の凄さを改めて実感させられますね。『スーパーマリオ』:25種類アイテムスーパーキノコ / 毒キノコ / スーパースター / 緑ブロック / サンダー / キラー / ファイアバー / ファイアフラワー / ボムへい / ミドリこうら / フリーザー / パサラン / バナナのかわ / サッカーボール / POWブロック / トゲゾーこうら / ブーメラン / スーパースターリング / スーパーこのは / 草アシストフィギュアワルイージ / ドッスン / ハエと手 / ハンマーブロス / ワンワン◆アイテム部門第2位 『スマブラ』オリジナル:25種類『スマブラ』シリーズで誕生したオリジナルのアイテムたちも、気づけば『スーパーマリオ』に並ぶ25種類が登場していました。オリジナルアイテムの中でも『スマブラ』を象徴する物といえば、やはりシンボルロゴが刻まれた「スマッシュボール」の存在でしょう。『スマブラSP』では見た目がそっくりの「スマッシュボーム」も登場しますが、乱戦の中で瞬時に本物か偽物を判断するのはなかなかに難しいかもしれません。『スマブラ』オリジナル:25種類アイテムスマッシュボール / アシストフィギュア / 爆薬箱 / スマッシュボーム / サンドバックくん / たべもの / やすらぎのたま / 回復フィールド / タイマー / ビームソード / ホームランバット / レイガン / ドリル / リベンジシューター / センサー爆弾 / バンパー / チューインボム / ケムリ玉 / 魔球 / ブラックホール / 箱 / キャリアーつき箱 / タル / カプセル / くす玉◆アイテム部門第1位 『ポケットモンスター』:57種類アイテム部門で1位となったのは『ポケットモンスター』です。アイテム「モンスターボール」&「マスターボール」から登場するポケモンたちも合わせてカウントしているため、他作品に圧倒的な差をつける結果となりました。『スマブラSP』では、新たに「ミミッキュ」や「マーシャドー」「ソルガレオ」といった第七世代のポケモンたちや、“アローラのすがた”をしたポケモンも登場するようになります。種類が増えたことで、出てほしいポケモンを引き当てるのが難しくなりそうですね。『ポケットモンスター』:57種類アイテムモンスターボール / マスターボールポケモンロコン(アローラのすがた) / ナッシー(アローラのすがた) / キテルグマ / ミミッキュ / ソルガレオ / ルナアーラ / ニャース / マルマイン / イーブイ / カビゴン / ロコン / ライチュウ(アローラのすがた) / ナマコブシ / トゲデマル / カプ・コケコ / ケーシィ / メタモン / マーシャドー / トサキント / ミジュマル / ファイヤー / ミュウ / スイクン / ルギア / カイオーガ / パルキア / ギラティナ / アルセウス / キュレム / ゼルネアス / ハッサム / ヒトデマン / トゲピー / キレイハナ / サーナイト / メタグロス / ユキノオー / ハリマロン / エンテイ / ラティアス&ラティオス / デオキシス / ダークライ / ビクティニ / ゾロアーク / ケルディオ / メロエッタ / ゲノセクト / ツタージャ / フォッコ / ヤヤコマ / コフーライ / ゴーゴート / ペロッパフ / マーイーカ / デデンネ次ページ:『スマブラSP』に最も多く関連要素が登場していたのはどの作品?気になる「総合部門」を発表!◆総合部門第3位 『スマブラ』オリジナル:全28要素「戦場」や「終点」といった代表的なステージにくわえ、大乱闘に適した様々なアイテムを生み出した『スマブラ』シリーズが、全28要素で総合部門第3位となりました。『スマブラSP』では、そのシンプルさが特徴の「戦場」または「終点」仕様に全ステージを変更することが可能になるなど、他作品への要素にも少なからず影響を与えています(「終点」に関しては過去作でも変更が可能)。『スマブラ』オリジナル:全28要素ステージ:3 / アイテム:25◆総合部門第2位 『スーパーマリオ』:全52要素ファイター、ステージ、アイテムの全部門にランキング入りするという強さを見せた『スーパーマリオ』が、総合部門では全52要素で第2位となりました。やはり任天堂を代表するタイトルということもあり、様々なところで作品の要素が登場している『スーパーマリオ』。『スマブラSP』をプレイしていて1番よく目にするのは、『スーパーマリオ』に関するモノになるかもしれません。『スーパーマリオ』:全52要素ファイター:9 / ステージ:18 / アイテム:25◆総合部門第1位 『ポケットモンスター』:全72要素総合部門で第1位となったのは、『スーパーマリオ』と同じく全部門にランキング入りした『ポケットモンスター』です。やはり、アイテム部門におけるポケモンの多さが1位の決め手となりました。ファイターではなくアイテムとしての登場であっても、1体1体しっかり作り込まれているポケモンたちには、感嘆の念しかありません。ただ残念なことに、ポケモンを見るためには「モンスターボール」を通す必要があるため、『スーパーマリオ』の関連要素に比べれば見る機会は減ってくるかもしれませんね。『ポケットモンスター』:全72要素ファイター:8 / ステージ:7 / アイテム:57次ページ:各部門総合順位などのデータを掲載しています。ぜひご参考程度にご覧ください。◆「ファイター部門」総合順位1位 『スーパーマリオ』:9体マリオ / ルイージ / ピーチ / デイジー / クッパ / ドクターマリオ / ロゼッタ&チコ / クッパJr. / パックンフラワー2位 『ポケットモンスター』:8体ピカチュウ / プリン / ピチュー / ミュウツー / ポケモントレーナー / ルカリオ / ゲッコウガ / ガオガエン3位 『ファイアーエムブレム』:7体マルス / ルキナ / ロイ / クロム / アイク / ルフレ / カムイ4位 『ゼルダの伝説』:6体リンク / シーク / ゼルダ / こどもリンク / ガノンドロフ / トゥーンリンク5位 『メトロイド』:4体サムス / ダークサムス / ゼロスーツサムス / リドリー6位 『ドンキーコング』:3体ドンキーコング / ディディーコング / キングクルール6位 『星のカービィ』:3体カービィ/ メタナイト / デデデ6位 『スターフォックス』:3体フォックス / ファルコ / ウルフ6位 『光神話 パルテナの鏡』:3体ピット / ブラックピット / パルテナ10位 『MOTHER』:2体ネス / リュカ10位『どうぶつの森』:2体むらびと / しずえ10位 『ストリートファイター』:2体リュウ / ケン10位 『悪魔城ドラキュラ』:2体シオン / リヒター14位 『ヨッシー』:1体ヨッシー14位 『F-ZERO』:1体キャプテン・ファルコン14位 『アイスクライマー』:1体アイスクライマー14位 『ゲーム&ウオッチ』:1体Mr.ゲーム&ウオッチ14位 『メイド イン ワリオ』:1体ワリオ14位 『メタルギアソリッド』:1体スネーク14位 『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』:1体ソニック14位 『ピクミン』:1体ピクミン&オリマー14位 『ファミリーコンピュータ ロボット』:1体ロボット14位 『ロックマン』:1体ロックマン14位 『Wii Fit』:1体Wii Fit トレーナー14位 『バンチアウト!!』:1体リトル・マック14位 『Mii』系:1体Miiファイター14位 『パックマン』:1体パックマン14位 『ゼノブレイド』:1体シュルク14位 『ダックハント』:1体ダックハント14位 『ファイナルファンタジー』:1体クラウド14位 『ベヨネッタ』:1体ベヨネッタ14位 『スプラトゥーン』:1体インクリング◆「ステージ部門」総合順位1位 『スーパーマリオ』:18ステージピーチ城 上空 / いにしえの王国 / ピーチ城 / レインボークルーズ / いにしえの王国 USA / ドルピックタウン / いにしえっぽい王国 / エイトクロスサーキット / ルイージマンション / マリオブラザーズ / 3Dランド / 野原 / ペーパーマリオ / マリオUワールド / マリオギャラクシー / マリオサーキット / スーパーマリオメーカー / ニュードンク市庁舎2位 『ゼルダの伝説』:9ステージハイラル城 / グレートベイ / 神殿 / オルディン大橋 / 海賊船 / ゲルドの谷 / 汽車 / スカイロフト / 始まりの塔3位 『ポケットモンスター』:7ステージヤマブキシティ / ポケモンスタジアム / ポケモンスタジアム2 / テンガンざん やりのはしら / イッシュポケモンリーグ / プリズムタワー / カロスポケモンリーグ4位 『星のカービィ』:6ステージプププランド / 夢の泉 / グリーングリーンズ / 戦艦ハルバード / プププランド GB /洞窟大作戦5位 『メトロイド』:4ステージブリンスタ / ブリンスタ深部 / ノルフェア / フリゲートオルフェオン5位 『ヨッシー』:4ステージスーパーしあわせのツリー / ヨースター島 / ヨッシーストーリー / ヨッシーアイランド5位 『MOTHER』:4ステージオネット / フォーサイド / ニューポークシティ / マジカント8位 『スマブラ』オリジナル:3ステージ戦場 / 大戦場 / 終点8位 『ドンキーコング』:3ステージコンゴジャングル / いかだと滝 / 75m8位 『スターフォックス』:3ステージ惑星コーネリア / 惑星ベノム / ライラットクルーズ8位 『F-ZERO』:3ステージビックブルー / ポートタウン エアロダイブ / ミュートシティ SFC8位 『ファイアーエムブレム』:3ステージ攻城戦 / フェリア闘技場 / 闘技場8位 『光神話 パルテナの鏡』:3ステージ天空界 / 初期化爆弾の森 / エンジェランド8位 『どうぶつの森』:3ステージすま村 / コトブキランド / 村と街8位 『Mii』系:3ステージすれちがい伝説(『すれちがい伝説』) / トモダチコレクション(『トモダチコレクション』) / ウーフーアイランド(『Wii Sports』)16位 『メイド イン ワリオ』:2ステージメイド イン ワリオ / ゲーマー16位 『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』:2ステージグリーンヒルゾーン / ウィンディヒル16位 『ピクミン』:2ステージとある星 / 再会の花園19位 『アイスクライマー』:1ステージ頂上19位 『ゲーム&ウオッチ』:1ステージフラットゾーンX19位 『メタルギアソリッド』:1ステージシャドーモセス島19位 『ロックマン』:1ステージワイリー基地19位 『Wii Fit』:1ステージWii Fit スタジオ19位 『バンチアウト!!』:1ステージ特設リング19位 『パックマン』:1ステージパックランド19位 『ゼノブレイド』:1ステージガウル平原19位 『ダックハント』:1ステージダックハント19位 『ストリートファイター』:1ステージ朱雀城19位 『ファイナルファンタジー』:1ステージミッドガル19位 『ベヨネッタ』:1ステージアンブラの時計塔19位 『スプラトゥーン』:1ステージタチウオパーキング19位 『悪魔城ドラキュラ』:1ステージドラキュラ城19位 『エレクトロプランクトン』:1ステージエレクトロプランクトン19位 『バルーンファイト』:1ステージバルーンファイト19位 『nintendogs』:1ステージ子犬がいるリビング19位 『ニンテンドーDS』:1ステージピクトチャット219位 『レッキングクルー』:1ステージレッキングクルー19位 『パイロットウイングス』:1ステージパイロットウイングス◆「アイテム部門」総合順位1位 『ポケットモンスター』:57種類アイテムモンスターボール / マスターボールポケモンロコン(アローラのすがた) / ナッシー(アローラのすがた) / キテルグマ / ミミッキュ / ソルガレオ / ルナアーラ / ニャース / マルマイン / イーブイ / カビゴン / ロコン / ライチュウ(アローラのすがた) / ナマコブシ / トゲデマル / カプ・コケコ / ケーシィ / メタモン / マーシャドー / トサキント / ミジュマル / ファイヤー / ミュウ / スイクン / ルギア / カイオーガ / パルキア / ギラティナ / アルセウス / キュレム / ゼルネアス / ハッサム / ヒトデマン / トゲピー / キレイハナ / サーナイト / メタグロス / ユキノオー / ハリマロン / エンテイ / ラティアス&ラティオス / デオキシス / ダークライ / ビクティニ / ゾロアーク / ケルディオ / メロエッタ / ゲノセクト / ツタージャ / フォッコ / ヤヤコマ / コフーライ / ゴーゴート / ペロッパフ / マーイーカ / デデンネ2位 『スマブラ』オリジナル:25種類アイテムスマッシュボール / アシストフィギュア / 爆薬箱 / スマッシュボーム / サンドバックくん / たべもの / やすらぎのたま / 回復フィールド / タイマー / ビームソード / ホームランバット / レイガン / ドリル / リベンジシューター / センサー爆弾 / バンパー / チューインボム / ケムリ玉 / 魔球 / ブラックホール / 箱 / キャリアーつき箱 / タル / カプセル / くす玉3位 『スーパーマリオ』:25種類アイテムスーパーキノコ / 毒キノコ / スーパースター / 緑ブロック / サンダー / キラー / ファイアバー / ファイアフラワー / ボムへい / ミドリこうら / フリーザー / パサラン / バナナのかわ / サッカーボール / POWブロック / トゲゾーこうら / ブーメラン / スーパースターリング / スーパーこのは / 草アシストフィギュアワルイージ / ドッスン / ハエと手 / ハンマーブロス / ワンワン4位 『ゼルダの伝説』:12種類アイテムハートのうつわ / 妖精のビン / ウサギずきん / まほうのツボ / デクの実 / ボムチュウ / ビートル / コッコ /アシストフィギュア月 / ミドナ / ギラヒム / スタルキッド5位 『星のカービィ』:9種類アイテムドラグーンパーツ / ボンバー / マキシマムトマト / ワープスター / 激辛カレーライス / スターロッドアシストフィギュアコックカワサキ / ナックルジョー / ナイトメア6位 『光神話 パルテナの鏡』:7種類アイテムジェネシスパーツ / 巨塔 / 狙杖(そじょう) / 十文字爆弾 / キラーアイ / バックシールドアシストフィギュア電光のエレカ7位 『MOTHER』:5種類アイテムあるくキノコ / どせいさん / フランクリンバッヂアシストフィギュアジェフ / スターマン8位 『ファイアーエムブレム』:4種類アイテムキルソードアシストフィギュア漆黒の騎士 / チキ / リン9位 『メトロイド』:3種類アイテムスクリューアタック改アシストフィギュアメトロイド / マザーブレイン9位 『スターフォックス』:3種類アイテムスマートボムアシストフィギュアクリスタル / アンドルフ9位 『どうぶつの森』:3種類アイテムおとしあなのタネ / ハチのすアシストフィギュアうんてんしゅ12位 『ドンキーコング』:2種類アイテムハンマーアシストフィギュアクラップトラップ12位 『メタルギアソリッド』:2種類アイテムバナナガン(作品元では弾が出ないため、『スマブラ』オリジナルの可能性もあり)アシストフィギュアサイボーグ忍者12位 『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』:2種類アシストフィギュアシャドウ / ナックルズ12位 『ピクミン』:2種類アイテムドルフィン爆弾アシストフィギュアヘビガラス12位 『ロックマン』:2種類アシストフィギュアゼロ / ワイリーカプセル12位 『悪魔城ドラキュラ』:2種類アイテム死神の鎌アシストフィギュアアルカード18位 『F-ZERO』:1種類アシストフィギュアサムライ ゴロー18位 『メイド イン ワリオ』:1種類アシストフィギュアアシュリー18位 『Mii』系:1種類アシストフィギュアニッキー(『いつの間にか交換日記』)18位 『パックマン』:1種類アシストフィギュアモンスターズ18位 『ゼノブレイド』:1種類アシストフィギュアリキ18位 『ストリートファイター』:1種類アシストフィギュアガイル18位 『ベヨネッタ』:1種類アシストフィギュアロダン18位 『スプラトゥーン』:1種類アシストフィギュアシオカラーズ18位 『レッキングクルー』:1種類アイテムゴールデンハンマー18位 『パネルでポン』:1種類アイテムリップステッキ18位 『スーパースコープ』:1種類アイテムスーパースコープ18位 『スティールダイバー』:1種類アイテムスティールダイバー18位 『クルクルランド』:1種類アイテムウニラ18位 『ギャラガ』:1種類アイテムボス・ギャラガ18位 『パイロットウイングス』:1種類アイテムロケットベルト18位 『ゼビウス』:1種類アイテムスペシャルフラッグ18位 『ボンバーマン』:1種類アシストフィギュアボンバーマン18位 『バーチャファイター』:1種類アシストフィギュアアキラ18位 『黄金の太陽』:1種類アシストフィギュアロビン18位 『ショベルナイト』:1種類アシストフィギュアショベルナイト18位 『モンスターハンター』:1種類アシストフィギュアリオレウス18位 『謎の村雨城』:1種類アシストフィギュア鷹丸18位 『零』:1種類アシストフィギュア不来方 夕莉18位 『ジョイメカファイト』:1種類アシストフィギュアスカポン18位 『バッジとれ〜るセンター』:1種類アシストフィギュアバイト18位 『ARMS』:1種類アシストフィギュアスプリングマン18位 『カラーテレビゲーム15』:1種類アシストフィギュアテレビゲーム1518位 『nintendogs』:1種類アシストフィギュアニンテンドックス18位 『伝説のスタフィー』:1種類アシストフィギュアスタフィー18位 『カエルの為に鐘は鳴る』:1種類アシストフィギュアサブレ王国の王子18位 『シェリフ』:1種類アシストフィギュアシェリフ18位 『ザ・ローリング・ウエスタン』:1種類アシストフィギュアジロー18位 『絵心教室』:1種類アシストフィギュアビンス先生18位 『デビルワールド』:1種類アシストフィギュアデビル18位 『シムシティ』:1種類アシストフィギュアDr.ライト18位 『脳を鍛える大人のDSトレーニング』:1種類アシストフィギュア川島教授◆「総合部門」総合順位1位 『ポケットモンスター』:全72要素ファイター:8 / ステージ:7 / アイテム:572位 『スーパーマリオ』:全52要素ファイター:9 / ステージ:18 / アイテム:253位 『スマブラ』オリジナル:全28要素ステージ:3 / アイテム:254位 『ゼルダの伝説』:全27要素ファイター:6 / ステージ:9 / アイテム:125位 『星のカービィ』:全18要素ファイター:3 / ステージ:6 / アイテム9:6位 『ファイアーエムブレム』:全14要素ファイター:7 / ステージ:3 / アイテム:47位 『光神話 パルテナの鏡』:全13要素ファイター:3 / ステージ:3 / アイテム:78位 『メトロイド』:全11要素ファイター:4 / ステージ:4 / アイテム:38位 『MOTHER』:全11要素ファイター:2 / ステージ:4 / アイテム:510位 『スターフォックス』:全9要素ファイター:3 / ステージ:3 / アイテム:311位 『ドンキーコング』:全8要素ファイター:3 / ステージ:3 / アイテム:211位 『どうぶつの森』:全8要素ファイター:2 / ステージ:3 / アイテム:313位 『ヨッシー』:全5要素ファイター:1 / ステージ:413位 『F-ZERO』:全5要素ファイター:1 / ステージ: 3/ アイテム:113位 『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』:全5要素ファイター:1 / ステージ:2 / アイテム:213位 『ピクミン』:全5要素ファイター:1 / ステージ:2 / アイテム:213位 『Mii』系:全5要素ファイター:1 / ステージ:3 / アイテム:113位 『悪魔城ドラキュラ』:全5要素ファイター:2 / ステージ:1 / アイテム:219位 『メイド イン ワリオ』:全4要素ファイター:1 / ステージ:2 / アイテム:119位 『メタルギアソリッド』:全4要素ファイター:1 / ステージ:1 / アイテム:219位 『ロックマン』:全4要素ファイター:1 / ステージ:1 / アイテム:219位 『ストリートファイター』:全4要素ファイター:2 / ステージ:1 / アイテム:123位 『パックマン』:全3要素ファイター:1 / ステージ:1 / アイテム:123位 『ゼノブレイド』:全3要素ファイター:1 / ステージ:1 / アイテム:123位 『ベヨネッタ』:全3要素ファイター:1 / ステージ:1 / アイテム:123位 『スプラトゥーン』:全3要素ファイター1: / ステージ:1 / アイテム:127位 『アイスクライマー』:全2要素ファイター1: / ステージ:127位 『ゲーム&ウオッチ』:全2要素ファイター:1 / ステージ:127位 『Wii Fit』:全2要素ファイター:1 / ステージ:127位 『バンチアウト!!』:全2要素ファイター:1 / ステージ:127位 『ダックハント』:全2要素ファイター:1 / ステージ:127位 『ファイナルファンタジー』:全2要素ファイター:1 / ステージ:127位 『nintendogs』:全2要素ステージ:1 / アイテム:127位 『レッキングクルー』:全2要素ステージ:1 / アイテム:127位 『パイロットウイングス』:全2要素ステージ:1 / アイテム:136位 『ファミリーコンピュータ ロボット』:1要素ファイター:136位 『エレクトロプランクトン』:1要素ステージ:136位 『バルーンファイト』:1要素ステージ:136位 『ニンテンドーDS』:1要素ステージ:136位 『パネルでポン』:1要素アイテム:136位 『スーパースコープ』:1要素アイテム:136位 『スティールダイバー』:1要素アイテム:136位 『クルクルランド』:1要素アイテム:136位 『ギャラガ』:1要素アイテム:136位 『ゼビウス』:1要素アイテム:136位 『ボンバーマン』:1要素アイテム:136位 『バーチャファイター』:1要素アイテム:136位 『黄金の太陽』:1要素アイテム:136位 『ショベルナイト』:1要素アイテム:136位 『モンスターハンター』:1要素アイテム:136位 『謎の村雨城』:1要素アイテム:136位 『零』:1要素アイテム:136位 『ジョイメカファイト』:1要素アイテム:136位 『バッジとれ〜るセンター』:1要素アイテム:136位 『ARMS』:1要素アイテム:136位 『カラーテレビゲーム15』:1要素アイテム:136位 