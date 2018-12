2019年3月21日(木・祝)に公開される映画『PRINCE OF LEGEND』の最新予告映像とビジュアルが解禁となった。

キャストは連続ドラマから引き続き、GENERATIONS from EXILE TRIBEより、片寄涼太・佐野玲於・関口メンディー。劇団EXILEより、鈴木伸之・町田啓太。THE RAMPAGE from EXILE TRIBEより、川村壱馬・吉野北人・藤原樹・長谷川慎。そして飯島寛騎、塩野瑛久、清原翔、遠藤史也、こだまたいちら、この作品でしか観ることのできない“圧倒的王子感”を持つ出演者たちが集結した。

この度、映画の最新予告映像と最新ポスタービジュアル、さらには劇場前売特典、完成披露イベントの情報が解禁。連続ドラマでは、「14人の王子たちがなぜ伝説の王子の座を目指すことになったのか?」が描かれたが、映画ではそのクライマックスとなる「伝説の王子選手権」がついに開幕。本予告映像では、「セレブ王子」「ヤンキー王子」「生徒会長王子」など、選手権に挑む14人の個性豊かな王子たちが続々登場し、まさに“大渋滞”!!壁ドンやアクションなど、「伝説の王子」の座を巡って激しく火花を散らす、王子たちの王子たちによるかつてない聖戦(プリンスバトル)が描かれる。

気になる劇場前売特典は「王子が大渋滞!!15連カードセット(選べる4種類)」が12月14日(金)より全国合計5万名様限定で発売。全種類揃えるとトランプとしても遊ぶことができ、カードをそのまま並べて“渋滞”させてもよし、お気に入りのトランプゲームで“渋滞”させてもよし、様々な方法で王子たちを“大渋滞”させることができる特典になっている。

さらに、2019年2月13日(水)&14日(木)の2日間、横浜アリーナにて、映画の公開に先駆け、『PRINCE OF LEGEND』完成披露上映会&PREMIUM LIVE SHOWの開催が決定。王子14人全員が登壇するほか、本作の主題歌を担当し、各チーム曲をプロデュースしたm-floも参加。特別ゲストとして、作品に出演する片寄涼太、佐野玲於、関口メンディーが所属するGENERATIONS from EXILE TRIBE、同じく今作に出演する川村壱馬、吉野北人がボーカルをつとめるTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEの参加も決定している。

映画『PRINCE OF LEGEND』は2019年3月21日(木・祝)より全国東宝系にて公開

(C)2019「PRINCE OF LEGEND」製作委員会

