第84回ニューヨーク映画批評家協会賞が29日に発表された。1970年代のメキシコが舞台のアルフォンソ・キュアロン監督『ローマ』が作品賞、監督賞、撮影賞の主要3部門の受賞を果たした。

主演男優賞はイーサン・ホーク(『ファースト・リフォームド(原題) / First Reformed』)、助演男優賞は『キャン・ユー・エヴァー・フォギヴ・ミー?(原題) / Can You Ever Forgive Me?』のリチャード・E・グラント。彼は『スター・ウォーズ/エピソード9(仮題)』にも出演が予定されている。女優の方は主演〜が『サポート・ザ・ガール(原題)/ Support the Girls』のレジーナ・ホール。助演女優賞が同じくレジーナだがこちらは『ビール・ストリートの恋人たち』(監督は『ムーンライト』のバリー・ジェンキンス)のレジーナ・キング。ややこしいが彼女は今年度ナショナル・ボード・オブ・レビューでも同じ賞を取っている。この賞は1935年からの本賞より更に歴史のある1901年から行っている賞だ。有名なアカデミー賞は1929年から。

そのアカデミー賞との受賞結果を比較すると、昨年度かぶった受賞は長編アニメ部門の『リメンバー・ミー』のみ。アカデミーは娯楽性重視、こちらは芸術性、社会性が重視されるためで、先述のレジーナ・キングや後述の脚本賞、外国映画賞のようにナショナル・ボード・オブ・レビューとの同時受賞も多い。以上の理由からか『アリー/スター誕生』『女王陛下のお気に入り』『ブラックパンサー』『ブラック・クランズマン』『ファースト・マン』『ザ・ライダー』『ビューティフル・デイ』『バスターのバラード』『グリーン・ブック』等は、意外にも選出されず「選外作品」としての発表に終わった。

その他の受賞結果は下記の通り。

■脚本賞

ポール・シュレイダー

※ゴッサム・アワード、ナショナル・ボード・オブ・レビューに続いての受賞

■ドキュメンタリー賞

『マインディング・ザ・ギャップ(原題)/ Minding the Gap』(監督ビン・リュー)

■アニメーション賞

『スパイダーマン: スパイダーバース』(監督:ボブ・ペルシケッティ、ピーター・ラムジー、ロドニー・ロスマン)

■外国映画賞

パヴェウ・パヴリコフスキ監督『コールド・ウォー(英題) / Cold War』(ポーランド、イギリス、フランス)

※ナショナル・ボード・オブ・レビューに続いての受賞。

■ベスト ファースト フィルム賞

『エイス・グレイド(原題)/ Eighth Grade』(監督ボー・バーナム)

■特別賞

ブルーレイ/DVDボックスセット『女性映画監督の先駆者達』

ドロシー・ダヴェンポート、アリス・ギィ、ロイス・ウェバー、ヘレン・ホームズ、メイベル・ノーマンド、グレイス・キュナードの作品を2K、4Kの修復版で収録された1710分(28.5時間)11月20日全米発売。 (西野悦子)