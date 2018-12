本日12月5日にいよいよ最終回を迎えるドラマ版「PRINCE OF LEGEND」。その続きの物語と、“伝説の王子”になるために繰り広げられる、壮大なバトルのクライマックスが描かれる映画『PRINCE OF LEGEND』が19年3月21日(木・祝)から公開。このたび本作の最新ビジュアル&予告映像、前売り特典など、最新情報が一挙に解禁された。

【写真を見る】王子たちがさらに大渋滞!?前売り特典が超贅沢!/[c]2019「PRINCE OF LEGEND」製作委員会

「HiGH&LOW」シリーズの製作陣が再集結し、テレビドラマ・映画・ゲーム・ライブなどあらゆるメディアと連動する“新時代ラブエンタテインメント”として誕生した「プリンスバトルプロジェクト」のメインとなる本作。ドラマ版から続き片寄涼太や鈴木伸之、佐野玲於ら扮する王子たちが出演し、今度はスクリーンで、ドラマ版以上の激しい火花を散らしていく。

このたび解禁された予告映像では、「伝説の王子選手権」を勝ち抜くために、セレブ王子やヤンキー王子、生徒会長王子ら14人の個性豊かな王子が続々登場する。また、先日解禁された“14連壁ドン”のティザービジュアルとは打って変わり、新ビジュアルでは王子たちが入り乱れる熱き“聖戦”の模様が描きだされており、その結末が気になって仕方がないデザインに。

12月14日(金)から発売される本作の劇場前売り券に、全国5万セット限定で「王子が大渋滞!!15連カードセット」が特典として付くことが明らかに。王子たちの制服姿を写したバージョンや、クールなスーツ姿、さらに彼らの表情に寄ったバージョンなど、4種類の中から1種類選ぶことができるとのこと。王子たちの魅力に取り憑かれた人は是非とも入手してほしい。

さらに来年2月13日(水)と14日(木)の2日間にかけて、横浜アリーナにて『PRINCE OF LEGEND』完成披露上映会&PREMIUM LIVE SHOWが開催されることも決定。王子全員の登壇はもちろんのこと、主題歌を担当するm-floや、GENERATIONS from EXILE TRIBEやTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEも参戦する。この機会に“伝説の王子”の誕生をいち早く見届けてほしい!(Movie Walker・文/久保田 和馬)