『HiGH&LOW』をプロデュースしたHI-AXチームの新プロジェクト『プリンスバトルプロジェクト』の一貫として、GENERATIONS from EXILE TRIBEのボーカル・片寄涼太、パフォーマーの佐野玲於、関口メンディーら若手俳優たちが出演しており、きょう5日にドラマ最終回を迎える『PRINCE OF LEGEND』(毎週水曜 深0:59 日本テレビ)と連動して、公開される映画が来年3月21日に公開されることが明らかになった。合わせて、最新予告映像とポスタービジュアルも解禁された。キャストは連続ドラマから引き続き、セレブ王子・朱雀奏を演じる片寄のほか、佐野、メンディー、そして奏の最大のライバルとなるヤンキー王子・京極尊人役に鈴木伸之、町田啓太も出演。RAMPAGE from EXILE TRIBEからは、ボーカルの川村壱馬、吉野北人、パフォーマーから藤原樹、長谷川慎。そのほかにも、『MEN’S NON-NO』モデルで俳優の清原翔、2017年デビューの男性エンターテインメント集団・男劇団 青山表参道Xの飯島寛騎や塩野瑛久など旬の若手俳優が大集合する。セレブが集う名門・聖ブリリアント学園にて、3年に一度開催される「伝説の王子選手権」。優勝した者ただ一人だけが、「伝説の王子」として認めら、「三代目伝説の王子」の座を巡り、14人の王子たちが“トップオブザプリンス”は目指し、ハイレベルでし烈な戦いを繰り広げる。映画ではついに“頂点”に立つ王子が明らかになる。本予告映像では、「セレブ王子」「ヤンキー王子」「生徒会長王子」など、選手権に挑む14人の個性豊かな王子たちが続々登場。壁ドンやアクションなど、「伝説の王子」の座を巡って激しく火花を散らす聖戦(プリンスバトル)が描かれている。ポスタービジュアルでは、それぞれの王子たちの熱き聖戦姿が全面に写し出されている。また、劇場前売り特典は『王子が大渋滞!!15連カードセット(選べる4種類)』が14日から5万名限定発売。さらに来年2月13、14の両日、横浜アリーナで同映画の完成披露上映会とPREMIUM LIVE SHOWの開催が決定した。