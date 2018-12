11月26日、少数民族であるウイグル族の1人が、収容所で受けた拷問や虐待について詳細を語った。そこには、中国政府によって拘束された宗教的に少数派である何十万人もの人々が収監されている。

ワシントンで記者たちに語ったミリグル・トゥルスン氏は、2017年に中国で再度逮捕された。この2度目となる逮捕の際には、尋問は4日間続き、寝る時間も与えられなかったという。さらに髪の毛をそられ、身体検査を強制された。3度目の逮捕後、扱いはさらにひどくなった。

「この拷問が続くならば死んだ方がましだと考え、私を殺してくれと懇願しました」トゥルスン氏(29)は、ナショナル・プレス・クラブの会合で記者たちに語った。

人権団体によると、中国政府が提唱する「民族的統一」を中国・西部において推進するため、当局はこれまで200万人に及ぶウイグル族を拘束したという。11月26日、26ヶ国から集結した270名以上の学者たちが声明を発表し、「重大な人権侵害と先住民族の文化に対する意図的な攻撃」が中国で起きていることについて、人々の関心を集めた。

声明によると、「収容所では、被拘束者のほとんどがウイグル族であるが、ひどく暴力的な監視下に置かれ、精神的なストレスにさらされている。母語の使用を禁じられ、信仰や文化的慣習を放棄することを強いられているのだ。収容所の外では、1000万人を超える少数派のテュルク系イスラム教徒の住民は、密に張り巡らされた監視システムや検問、住民同士の監視体制により、個人的自由が厳しく制限されている」

トゥルスン氏は中国で育ち、大学で英語を学ぶためにエジプトへ渡った。間もなくして夫と出会い、三つ子を授かった。2015年、家族に会うために中国を訪れたトゥルスン氏はすぐに拘束され、幼い子どもたちと引き離された。3ヶ月後に釈放された時、三つ子の1人は亡くなり、他の2人は健康に問題を抱えていた。子どもたちは手術を受けたとトゥルスン氏は話す。トゥルスン氏が2度目に逮捕されたのは、それから約2年後だった。

数ヶ月後、トゥルスン氏は3度目の拘束をされ、60名の女性たちとともに、窮屈で息のつまるような刑務所の監房に3ヶ月間収容された。そこでは睡眠は交代でしか取れず、監視カメラの前でトイレを使用することを余儀なくされ、中国共産党を称える歌を歌わなければならない。トゥルスン氏や他の被収容者たちには、服用すると気絶する錠剤や、女性によっては出血したり生理がなくなったりするような白い液体など、得体の知れない薬が強制的に投与された。同じ監房にいた9名の女性が、3ヶ月の間に亡くなったという。

トゥルスン氏はある日、部屋に連れて行かれ、高い椅子に座らされた。両方の手足は固定された。

「当局の職員たちはヘルメットのようなものを私の頭の上に乗せました。感電させられるたびに全身が激しく震え、血管に痛みを覚えました」トゥルスン氏の回顧録が通訳によって読み上げられた。

「それ以外のことは覚えていません。口から白い泡が出てきて、意識が薄れていきました。耳に入ってきた最後の言葉は、おまえがウイグル人であることが罪なのだ、というものでした」

トゥルスン氏はようやく釈放され、子どもたちをエジプトに連れていくことができたが、中国に戻るよう命じられた。カイロに到着した時点でトゥルスン氏は米国当局に連絡を取り、その後2018年9月に渡米、バージニア州に定住した。

ワシントンにある中国大使館がコメントの要請に応じることはなかった。中国当局は収容所の存在を否定してきたが、軽犯罪者は「職業訓練センター」に送還されると述べている。

米国務省は、2017年4月以降、中国政府によって政治的な再教育施設に収監されたウイグル族、カザフ族、その他イスラム教徒は80万人から200万人以上になる可能性もあると推定する。

「このような非生産的な政策を止め、独裁的に収監したすべての人々を釈放するよう、アメリカは中国政府に対して要求を続ける。ウイグル自治区当局者に対する措置を検討することも含め、人権侵害や虐待を犯す人々に対して説明責任を追及することを我々は確約する」と、米国務省は述べた。

