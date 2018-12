2018年にYouTubeで最も稼いだ YouTuber をForbesが発表しました。1位はオモチャで遊ぶ様子を公開して24億円以上を得た当時7歳の少年、ライアン君となっています。Highest-Paid YouTube Stars 2018: Markiplier, Jake Paul, PewDiePie And Morehttps://www.forbes.com/sites/natalierobehmed/2018/12/03/highest-paid-youtube-stars-2018-markiplier-jake-paul-pewdiepie-and-more/#15dab97d909aHow This 7-Year-Old Made $22 Million Playing With Toyshttps://www.forbes.com/sites/maddieberg/2018/12/03/how-this-seven-year-old-made-22-million-playing-with-toys-2/#49191a354459YouTube top earners: The seven-year-old making $22m - BBC Newshttps://www.bbc.com/news/business-46427910ライアン君はレゴブロックと電車と車を愛する8歳の少年で、YouTubeチャンネル「Ryan ToysReview」に1700万人のフォロワーを持っています。2018年にYouTubeで収入を上げたチャンネル第1位は、世界中で大炎上したローガン・ポール氏の弟であるジェイク・ポール氏を抜いてRyan ToysReviewとなりました。その収益はジェイク・ポール氏よりも50万ドル(約5600万円)高い2200万ドル(約24億9300万円)です。Ryan ToysReview - YouTubeライアン君のムービーは以下のような感じ。2018年12月2日に公開されたムービーは、記事作成時点で140万回以上再生されています。Ryan disappear through a Secret Portal in the house to the North Pole!!! - YouTubeライアン君の両親が初めてYouTubeでムービーを公開したのは2015年のこと。以下が最初のムービーで、記事作成現在で4600万回も再生されています。なお、全てのムービーの合計再生数は260億回に上るそうです。Kid playing with toys Lego Duplo Number Train - YouTube税金や弁護士、エージェントへの支払いを除いたライアン君の2018年の収益は2017年に比べて2倍になったとのこと。約24億9300万ドルのうちの100万ドル(約1億1300万円)を除いたほかは、ムービー再生前の広告によるものだとForbesは説明。100万ドルに関してはスポンサーシップによるものですが、この額は、同様のコンテンツをアップロードするYouTuberに比べて低いそうです。YouTubeでの配信に加え、2018年8月には世界最大のスーパーマーケットチェーンであるウォルマートが「ライアンの世界」と題しておもちゃや衣服を独占販売し、それを購入するライアン君の様子が配信されました。このムービーは記事作成現在で1400万回以上再生されています。Ryan Toy Hunt for his own toys Ryan's World at Walmart!!! - YouTubeオモチャの「使ってみた」ムービーが高い再生数を記録する現状について、「幼い子どもたちは実際におもちゃで遊ぶよりも、ライアン君がおもちゃで遊んでいる様子を見ることを好む傾向にある」とForbesは指摘しました。なお、ライアン君は子どもであるため、両親が得た収益の15%は法的に成人するまで銀行口座に預けられるとのことです。