映画『フォルトゥナの瞳』の主題歌がONE OK ROCKの新曲“In the Stars (feat. Kiiara)”になることが発表。あわせて新たな予告編が公開された。2月15日から公開される『フォルトゥナの瞳』は、「死を目前にした人間が透けて見える」という能力「フォルトゥナの瞳」を持った青年を描く百田尚樹の同名小説が原作。自身に宿った不思議な能力に葛藤する木山慎一郎が、桐生葵と出会って惹かれ合うが、2人が幸せの日々を送る中で葵の身体が透け始めてしまう、というあらすじだ。幼少期に起きた飛行機事故で家族を失った主人公・慎一郎役を神木隆之介、葵役を有村架純が演じる。監督は三木孝浩。主題歌に起用された“In the Stars (feat. Kiiara)”は、2月13日にリリースされるONE OK ROCKのニューアルバム『Eye of the Storm』の収録曲。かねから友人だったという女性シンガー・Kiiaraとのコラボレーションによって生まれた楽曲となる。神木隆之介は主題歌について「Taka君を始め、メンバーの皆さんとは交流があるので、今回ご一緒出来ることは運命だと思いました。『In the Stars (feat. Kiiara)』を初めて聴いた時は涙が出ました。この映画に一段と色を付けてくれるような楽曲です」、三木孝浩監督は「この広い宇宙の片隅で、健気に愛を育む慎一郎と葵。その二人の愛を優しく照らす灯火の様に聴こえて、心震えました」と賛辞を送っている。あわせて公開された予告編には同曲の音源を使用。この予告編は12月7日から劇場スクリーンで公開される。■神木隆之介のコメント主題歌がONE OK ROCKと聞いて、とても嬉しかったです。Taka君を始め、メンバーの皆さんとは交流があるので、今回ご一緒出来ることは運命だと思いました。「In the Stars (feat. Kiiara)」を初めて聴いた時は涙が出ました。この映画に一段と色を付けてくれるような楽曲です。2月13日に発売されるアルバムに収録されるということで、皆様も是非楽しみにしていて下さい。■三木孝浩監督のコメントこの広い宇宙の片隅で、健気に愛を育む慎一郎と葵。その二人の愛を優しく照らす灯火の様に聴こえて、心震えました。映画を観た人の心に、この歌がいつまでも鳴り響いてそれぞれの胸の内にある、誰かを想う大切な気持ちにもきっと光を届けてくれると思います。