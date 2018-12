クリス・ジョンストン BBCニュース・ビジネス担当記者

米経済誌フォーブスは3日、「世界で最も稼ぐユーチューバー」ランキングの2018年版を発表した。ランキング1位は、おもちゃのレビュー動画を配信するYouTubeチャンネル「ライアン・トイズレビュー」のライアンさんだった。推定収入は2200万ドル(約24億9200万円)。

ランキングは2017年6月1日から2018年6月1日までの推定収入額に基づいて決定される。10月生まれのライアンさんは、ランキング集計当時は7歳。現在は8歳になった。ランキング2位のユーチューバー、ジェイク・ポールさんとの差は推計50万ドル(約5660万円)だった。

動画はほぼ毎日投稿されている。ライアンさんの顔が描かれた、青色の「ジャイアント・ミステリー・エッグ(巨大で不思議な卵)」を宣伝するビデオは、2日に投稿され、4日までに150万回以上再生されている。

フォーブスによると、ランキング3位はチャンネル「デュード・パーフェクト」で、推定収入は2000万ドル(約22億6000万円)だった。

ライアンさんの推定収入は、前年から倍増したという。この推定収入は、税金や代理人および弁護士の費用は差し引かれていない。

子供たちが自分の動画を見るのを好む理由を米NBCに尋ねられたライアンさんは、「僕は楽しませるのが上手だし面白いから」と答えた。

チャンネルは、ライアンさんの両親が2015年3月に立ち上げた。同チャンネルに投稿された動画はこれまで260億回近く再生されており、フォロワー数は1730万人に達している。

フォーブスによると、ライアンさんが稼いだ計2200万ドルのうち2100万ドルは動画の開始前に再生される広告からの収入。残りの100万ドル(約1億1300万円)は、スポンサー付きの動画投稿で得た契約料という。

ライアンさんの場合、スポンサー付き投稿からの収入は他の上位ユーチューバーと比べて少ないとフォーブスは指摘した。理由は、「ライアンさん(やライアンさんの家族)が意図的にスポンサー契約をわずかしか受け入れていないだけでなく、ライアンさんの動画の視聴者層が小さな子供で、購買力がそこまでないから」だとしている。

ライアンさんのチャンネルで取り上げられたおもちゃは、すぐに売り切れてしまうこともある。

8月には、米小売最大手ウォルマートが「ライアンズ・ワールド」というブランドのおもちゃや洋服の独占販売を開始した。ライアンさんと両親が自分のおもちゃをウォルマートの店舗で探すビデオは、3カ月で1400万回再生された。

このウォルマートとの取引からの収入は、ライアンさんの来年の総収入額を大きく押し上げる見込み。

ライアンさんはまだ子供のため、収入の15%は法的に成人してからしか使用できない銀行口座に入れられているという。

ライアンさんには双子の妹がおり、この2人もビデオ出演を楽しんでいる。2人は同じくYouTubeで展開している別チャンネル、「ライアンズ・ファミリー・レビュー」の一部に登場している。

ライアンさんと妹2人の3人が主演した「ライアン・トイズレビュー」のビデオ「Top 10 Science Experiments you can do at home for kids(自宅でできる子供のための科学実験トップ10)」は、2600万回以上再生されている。

2017年の同ランキングでは推計収入1650万ドル(約18億7000万円)で首位だったダニエル・ミドルトンさんは今年、4位に後退した。ミドルトンさんはゲーム「マインクラフト」のプレー動画で人気となっている。

ジェイク・ポールさんは前年7位から2位に浮上したが、ジェイクさんの兄ローガン・ポールさんは今年、前年の4位から10位に転落した。ただ、推定収入は1450万ドル(約16億4000万円)で、前年から200万ドル(約2億2600万円)の増収となった。

ローガン・ポールさんは今年1月、日本の山梨県青木ヶ原樹海で自殺したとみられる男性の遺体の映像を投稿して非難が殺到し、謝罪している。

この問題を受けてYouTubeの親会社グーグルは同月、ポールさんのチャンネルを「グーグル・プリファード(グーグルのおすすめ)」から除外した。「グーグル・プリファード」は、YouTubeで最も人気の高い上位5%の投稿者のビデオに広告が出せるよう、企業に枠をパッケージ販売する仕組みになっている。

(英語記事 YouTube top earners: The seven-year-old making $22m)