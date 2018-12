神木隆之介と有村架純が共演する映画『フォルトゥナの瞳』(2019年2月15日公開)より、最新の予告編が公開された。あわせて人気ロックバンド ONE OK ROCK の楽曲「In the Stars(feat.Kiiara)」が主題歌に決定したことも発表された。

「永遠の0」「海賊とよばれた男」などで知られる百田尚樹の恋愛小説を映画化した本作は、死を目前にした人間が透けて見えるという不思議な能力“フォルトゥナの瞳”を持つ青年・慎一郎が主人公。神木が慎一郎を演じ、慎一郎と未来を誓い合いながらも死の運命に導かれていく女性・葵に有村がふんする。

公開された映像では、バラード「In the Stars(feat,Kiiara)」が流れるなか、“フォルトゥナの瞳”によってさまざまな死を見てきた慎一郎が葵と恋に落ちる様子が映し出される。「わたしたち、未来を生きていくの」と2人で誓った矢先に、葵が透けているのに気付いた慎一郎は、彼女の死を防ごうとする。

主題歌である「In the Stars(feat.Kiiara)」は、来年2月13日発売されるアルバム「Eye of the Storm」に収録されているもの。ONE OK ROCK とかねてよりの友人でシンガーソングライターのKiiaraとのコラボで、透き通るような女性ボーカルによる繊細なバラードとなっている。(編集部・梅山富美子)

神木隆之介コメント全文

主題歌が ONE OK ROCK と聞いて、とても嬉しかったです。Taka君を始め、メンバーのみなさんとは交流があるので、今回ご一緒出来ることは運命だと思いました。「In the Stars(feat, Kiiara)」を初めて聴いたときは涙が出ました。この映画に一段と色を付けてくれるような楽曲です。2月13日に発売されるアルバムに収録されるということで、みなさまもぜひ楽しみにしていてください。