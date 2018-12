現地時間3日、アニメ界のアカデミー賞とされる第46回アニー賞のノミネーションが発表され、細田守監督の映画『未来のミライ』と西見祥示郎監督の『ムタフカズ』がインディペンデント作品賞にノミネートされた。

インディペンデント作品賞は、アメリカでの上映館数が1,000館未満の作品、もしくはASIFA(国際アニメーションフィルム協会)が公認している世界4大アニメーション映画祭での作品賞受賞作を対象とした部門。細田監督は、前作『バケモノの子』(2015)に続いてのノミネートとなった。

最多ノミネートは、2004年に大ヒットを記録したディズニー/ピクサーアニメの続編『インクレディブル・ファミリー』で、作品賞を含む11部門でノミネート。同じくディズニー配給の『シュガー・ラッシュ:オンライン』(12月21日公開)が10部門で後に続く。

また、マーベルの人気ヒーロー・スパイダーマンが複数存在する世界を描いた『スパイダーマン:スパイダーバース』が高評価を背景に7部門でノミネート。『未来のミライ』はこれらの作品と並んで脚本賞候補にも選ばれた。授賞式は来年2月2日(現地時間)にカリフォルニア大学ロサンゼルス校のロイス・ホールで行われる。(編集部・入倉功一)

第46回アニー賞作品賞ノミネーションは以下の通り

作品賞

『アーリーマン 〜ダグと仲間のキックオフ!〜』

『インクレディブル・ファミリー』

『犬ヶ島』

『シュガー・ラッシュ:オンライン』

『スパイダーマン:スパイダーバース』

インディペンデント作品賞

『ディス・マグニフィセント・ケーキ!(英題) / This Magnificent Cake!』

『ムタフカズ』

『未来のミライ』

『ルーベン・ブラント、コレクター(英題) / Ruben Brandt, Collector』

『ティト・アンド・ザ・バーズ(英題) / Tito and the Birds』