映画『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』イッキ見オールナイト“応援”上映が12月7日(金)に開催されることがわかった。

『スター・ウォーズ』などを超えてシリーズ映画史上No.1、今世紀最高のハリー・ポッター魔法ワールド最新作『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』。11 月 23 日(金・祝)より全国359館、1008スクリーンで封切となった本作。全国津々浦々、10~20代の女性を中心に、子連れのファミリーやカップル、往年の映画ファンなど、老若男女、非常に幅広い層が来場。73.4億円の大ヒットを記録した『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』の初日の数字を大きく上回る特大スタートを切った本作。

公開2週目 12月1日(土)〜2日(日)の週末もその勢いは衰えず、2日間で観客動員57万8420人、興行収入7億4432万2800円、観客動員は先週末の101%に。公開後に観客動員が伸びるのは異例の事態!公開からの10日間で累計観客動員数 205万7356人 興行収入28億9137万1400円を記録し、前作より2日も早いスピードでの200万人突破と、ファンタビ現象が日本中を席巻している。

そして、世界興行でも3週連続No.1を記録。既に公開した80か国での世界興行収入は590億円に到達(1ドル=113.6円)、日本のみならず世界的にファンタビが盛り上がっている。

日時:12月7日(金)24:00

場所:新宿ピカデリー

レギュレーション:発声OK/コスプレOK/サイリウム・光り物OK

当日スケジュール(予定)

0:00〜2:20 『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』(予告7分+本編2時間13分)

2:20〜2:40 (休憩20分)

2:40〜4:54 『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』(本編2時間14分)

劇場公式サイト:https://www.smt-cinema.com/site/shinjuku/

映画『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』は大ヒット公開中

(C) 2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

Harry Potter and Fantastic Beasts Publishing Rights (C) J.K. Rowling

