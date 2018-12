[★★★★☆3.91/レビュー数:63件]

全世界で120億円以上の興行収入を叩き出したネイチャードキュメンタリー『アース』の第二弾。日の出から日の入りまで一日の太陽の流れを軸に、動物たちに限りなく近づき同じ目線で見ているかのような迫力の映像で、生き生きとした表情が描かれる。最新の4Kカメラを使った映像美は圧倒的。

[★★★★☆4.00/レビュー数:37件]

青年ジョニーは、年老いた祖母と病気の父に代わって牧場を一人で管理している。孤独でやり甲斐を感じられない寂れた牧場での日々を酒と不毛なセックスで紛らわせていた。そんな中、羊の出産シーズンに季節労働者が雇われる。初めは衝突する二人だったが、ジョニーは今までにない感情を抱き、突き動かされて行く……。

12作品がランクインする中、ベルリン国際映画祭をはじめ世界各地の映画祭で高評価を獲得したラブストーリー『ゴッズ・オウン・カントリー』が初日満足度1位を獲得。

「恋の始まりが堪能できる」「台詞なんてほとんどないのに、登場人物たちの繊細な感情が目に見えるよう」「夢のようにロマンティックで思わず涙」「壮大にして繊細、絶対観るべき」など、本作を高く評価するレビューが投稿されています。

国内作品では、『真っ赤な星』が最上位にランクインする結果となりました。

興行通信社調べ、2018年12月1日〜12月2日の全国動員数ランキングTOP10は以下の通り。※( )内の矢印は先週からの変動

1位(→)『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生​』[11月23日公開]

2位(→)『ボヘミアン・ラプソディ』[11月9日公開]

3位(NEW)『くるみ割り人形と秘密の王国』[11月30日公開]

4位(NEW)『機動戦士ガンダムNT』[11月30日公開]

5位(↓)『スマホを落としただけなのに』[11月2日公開]

6位(↓)『人魚の眠る家』[11月16日公開]

7位(↓)『ヴェノム』[11月2日公開]

8位(↓)『ういらぶ。』[11月9日公開]

9位(NEW)『かぞくいろ―RAILWAYS わたしたちの出発―』[11月30日公開]

10位(↓)『Burn the Stage : the Movie』[11月15日公開]

■初日満足度ランキングとは

Filmarksの初日満足度ランキングは、前週に公開された映画を対象に、公開日から公開週の週末のFilmarksでの平均★スコア(5.0点満点)とレビュー数(Mark!数)を集計し、★スコアが高い作品から順に算出したものです。

※本ランキングは公開日から12月3日までの★スコアが3.0以上の作品を対象としています。 ※本ランキングは公開日から12月3日までのレビュー数(Mark!数)が30件以上の作品を対象としています。※Mark!及び★スコアは、メンバー登録から一定期間Filmarksを利用しているユーザーから投稿されたものを対象にしています。※★スコアが同率の場合は、Mark!数が多い作品が上位となります。※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)で評価をしたものです。 ※レビュー投稿(Mark!)は、1作品につき1人1件までです。

