映画『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2』(2011)で子供時代のリリーとスネイプを演じたエリー・ダーシー=オルデン&ベネディクト・クラークが再会を果たし、ファンを歓喜させている。

当時はまだ子供だった二人だが、今やエリーは19歳、ベネディクトは21歳。エリーがTwitterなどにアップしたベネディクトとのツーショット写真では、二人とも面影はあるものの、すっかり大人になっていることがわかる。笑顔で寄り添う二人の姿に、ファンからは「オーマイゴッド! スネイプとリリーだ」「この写真を待っていた!」「史上最高のカップル」と喜びの声が上がった。

子供時代のリリーとスネイプは親友同士。思想の違いから別々の道を進むことになったが、リリーがジェームズ・ポッターと結婚して主人公ハリーの母親となってからも、スネイプは彼女を想い続けてきた。エリー&ベネディクトはそんな二人の回想シーンで登場し、多くの人々の涙を誘った。エリーは「これほどの時がたっても…彼は死んでない!#永遠に(After all this time... he’s not dead! #always)」とスネイプの名ゼリフをもじったコメントを添えている。

ちなみに、このツーショットはパリで行われたファンイベント「People-con」に二人が参加したことから実現した。同イベントにはゴイル役のジョシュ・ハードマン、ザビニ役のルイス・コーダイル、パドマ・パチル役のアフシャン・アザドら『ハリポタ』キャストも出席した。(編集部・市川遥)