白鳥を助ける男性…称賛を浴びていた思いやりに満ちた行動（動画）
アイルランド・ダブリンの路上で、白鳥の後を追う1人の男性。
思いやりに満ちた行動が、世界で称賛を浴びていました。
動画をご覧ください。
On route to the next interview in Dublin this afternoon and we came across this poor confused fella who was stuck in the middle of the main road. Having experienced many Swan rescues down the years I knew I could help... mission accomplished...now happy and safe at home xpic.twitter.com/wXoOIk8JKP— Noel Fitzpatrick (@ProfNoelFitz)2018年11月6日
通行人や車に接触しないように、白鳥をサポートする男性。
最後は自身のジャケットに白鳥をくるんで抱きかかえて……。
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川へと放してあげていました。
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彼の正体は、獣医師のノエル・フィッツパトリックさん。
インタビューに向かう途中で白鳥に出会い、このように助けてあげたとのことです。
心から動物を愛していることが伝わってきますね。【白鳥を助ける男性…称賛を浴びていた思いやりに満ちた行動（動画）】を全て見る