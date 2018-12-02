アイルランド・ダブリンの路上で、白鳥の後を追う1人の男性。

思いやりに満ちた行動が、世界で称賛を浴びていました。

動画をご覧ください。

 


通行人や車に接触しないように、白鳥をサポートする男性。


最後は自身のジャケットに白鳥をくるんで抱きかかえて……。

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川へと放してあげていました。

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彼の正体は、獣医師のノエル・フィッツパトリックさん。

インタビューに向かう途中で白鳥に出会い、このように助けてあげたとのことです。

心から動物を愛していることが伝わってきますね。

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