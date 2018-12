アイルランド・ダブリンの路上で、白鳥の後を追う1人の男性。

思いやりに満ちた行動が、世界で称賛を浴びていました。

動画をご覧ください。

On route to the next interview in Dublin this afternoon and we came across this poor confused fella who was stuck in the middle of the main road. Having experienced many Swan rescues down the years I knew I could help... mission accomplished...now happy and safe at home xpic.twitter.com/wXoOIk8JKP