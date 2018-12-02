日本野球機構（ＮＰＢ）は２日、各球団が来季も契約する権利を持つ保留選手名簿と、名簿から外れた自由契約選手を公示した。



今季、メジャーから１０年ぶりに古巣に復帰し、日米通算「１００勝１００セーブ１００ホールド」を達成した巨人・上原浩治投手（４３）やプロ通算１２０勝のオリックス・金子千尋投手（３５）、今季１３勝の中日・オネルキ・ガルシア投手（２９）、１４年の本塁打王で、１６、１７年もパワフルな打撃でリーグ優勝に貢献した広島・ブラッド・エルドレッド内野手（３８）らが自由契約となった。



上原は、チームの全日程が終了した後の１０月２３日に、球宴前から状態の悪かった左膝の手術を受け、今オフは現役続行を目指してリハビリを行う予定。金子に関しては、オリックスは自由契約後の残留を認めているが、複数の球団が獲得の興味を示しており、今後の動向が注目される。



【自由契約選手】



▽広島 辻空投手、オスカル投手、ジャクソン投手、カンポス投手、佐藤祥万投手、新井貴浩内野手、エルドレッド内野手、青木陸内野手、土生翔平外野手、天谷宗一郎外野手



▽ヤクルト 由規投手、成瀬善久投手、山本哲哉投手、松岡健一投手、久古健太郎投手、菊沢竜佑投手、カラシティー投手、古野正人投手、ハフ投手、武内晋一内野手、大松尚逸内野手、比屋根渉外野手、鵜久森淳志外野手



▽巨人 上原浩治投手、カミネロ投手、篠原慎平投手、与那原大剛投手、廖任磊投手、河野元貴捕手、寺内崇幸内野手、マギー内野手、中井大介内野手、辻東倫内野手、青山誠外野手



▽ＤｅＮＡ 加賀繁投手、須田幸太投手、福地元春投手、ウィーランド投手、野川拓斗投手、後藤武敏内野手、田中浩康内野手、荒波翔外野手、白根尚貴外野手



▽中日 岩瀬仁紀投手、浅尾拓也投手、ジー投手、若松駿太投手、ガルシア投手、荒木雅博内野手、野本圭内野手、谷哲也内野手



▽阪神 横山雄哉投手、山本翔也投手、ドリス投手、小豆畑真也捕手、西岡剛内野手、今成亮太内野手、西田直斗内野手、藤谷洸介外野手、緒方凌介外野手



▽西武 藤原良平投手、与座海人投手、玉村祐典投手、高橋朋己投手、豊田拓矢投手、福倉健太郎投手、ウルフ投手、藤沢亨明捕手、松井稼頭央外野手



▽ソフトバンク 寺原隼人投手、小沢怜史投手、摂津正投手、五十嵐亮太投手、笠原大芽投手、張本優大捕手、グラシアル内野手、茶谷健太内野手、古沢勝吾内野手、黒瀬健太内野手、吉村裕基外野手



▽日本ハム 石井裕也投手、マルティネス投手、新垣勇人投手、高良一輝投手、大嶋匠捕手、レアード内野手、森本龍弥内野手、大累進内野手、アルシア外野手、矢野謙次外野手



▽オリックス 佐藤達也投手、金子千尋投手、塚原頌平投手、ローチ投手、本田仁海投手、佐藤世那投手、大山暁史投手、中島宏之内野手、小谷野栄一内野手、縞田拓弥内野手、園部聡内野手、吉田雄人外野手



▽ロッテ 宮崎敦次投手、オルモス投手、大隣憲司投手、シェッパーズ投手、金沢岳捕手、根元俊一内野手、ドミンゲス内野手、岡田幸文外野手、肘井竜蔵外野手



▽楽天 寺岡寛治投手、鶴田圭祐投手、野元浩輝投手、コラレス投手、下妻貴寛捕手、細川亨捕手、吉持亮汰内野手、アマダー内野手、枡田慎太郎外野手、フェルナンド外野手、ペゲーロ外野手、ディクソン外野手