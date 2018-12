国内最大級の映画レビューサービス・Filmarks(フィルマークス)は、ユーザーのClip!数(観たい映画として登録している数)を集計し、2018年12月公開映画の期待度ランキングを発表。まずはTOP10からチェック。

2,945Clip![12月7日公開]

キアヌ・リーヴス演じる「イケメンなのに恋に臆病なヘンクツ男」と、ウィノナ・ライダー演じる「運命の恋を信じられないヘリクツ女」。それぞれ個性が強く、仕事も恋も上手くいかない男女の恋模様を描いたラブストーリー。

9位:『メアリーの総て』

3,261Clip![12月15日公開]

古典的名作「フランケンシュタイン」の生みの親である女性作家メアリー・シェリーの美しくも、哀しい半生をエル・ファニング主演で描く。詩人と駆け落ちした後、数々の悲劇に見舞われた彼女は、失意の中であの怪物を描き出す。

8位:『パッドマン 5億人の女性を救った男』

4,112Clip![12月7日公開]

現代のインドで、妻のために安くて安全な生理用品の普及に人生を捧げた男の実話を映画化したヒューマンドラマ。本国インドで初登場No.1の大ヒットを記録。彼はナプキンを大量生産できる機械を発明し、女性の働く機会を広げていく。

7位:『グリンチ』

5,000Clip![12月14日公開]

2000年にジム・キャリー主演で実写映画化もされたドクター・スースの絵本に登場する人気キャラクター「グリンチ」を新たにアニメ映画化。ひねくれ者の主人公グリンチが、サンタクロースに変装し、村人たちを困らせようとする。

6位:『シシリアン・ゴースト・ストーリー』

5,166Clip![12月22日公開]

1993年にイタリアのシチリア島で起きた誘拐事件を題材に、少年少女の切ない恋の行方を幻想的に描いたラブストーリー。好きな同級生が失踪してしまった13歳の少女ルナが、周囲の大人たちが口をつぐむ中、必死に彼の行方を追う。

5位:『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』

5,638Clip![12月28日公開]

大宅壮一ノンフィクション賞と講談社ノンフィクション賞を史上初W受賞した渡辺一史の著書「こんな夜更けにバナナかよ 筋ジス・鹿野靖明とボランティアたち」を映画化。幼い頃から難病で車椅子生活をおくる主人公と、その家族の涙と笑いの日々を描く。

4位:『アイ・フィール・プリティ! 人生最高のハプニング』

6,192Clip![12月28日公開]

外見にコンプレックスを持つヒロインが、自分に自信を得たことで輝き始める姿を描いたコメディ。ゴールデングローブ賞最優秀主演女優賞(コメディ/ミュージカル部門)のノミネート経験をもつ、人気コメディエンヌのエイミー・シューマーが主演。

3位:『来る』

11,952Clip![12月7日公開]

「第22回日本ホラー小説大賞」に輝いた澤村伊智の小説を『告白』や『渇き。』の中島哲也監督が映画化。謎の訪問者をきっかけに起こる奇妙な騒動を描くホラーエンタメ作。主演の岡田准一をはじめ、小松菜奈、松たか子、妻夫木聡らが共演。

2位:『シュガー・ラッシュ:オンライン』

19,835Clip![12月21日公開]

アーケードゲームの裏側の世界を舞台に、キャラクターたちの冒険と友情を描いたディズニー・アニメの続編。ゲームの悪役ラルフと少女ヴァネロペがゲームの世界を飛び出して、インターネットの世界に入り込み冒険を繰り広げる。

1位:『アリー/ スター誕生』

19,891Clip![12月21日公開]

1937年の『スタア誕生』を皮切りに、歌の才能を見いだされた主人公がスターダムを駆け上がっていくという、時代を超えて普遍的なストーリーを世界的歌姫レディー・ガガ主演で描く。俳優ブラッドリー・クーパーが本作で監督デビュー。

レディー・ガガ主演の『アリー/ スター誕生』が12月の期待度ランキングNo.1を獲得。邦画では、中島哲也監督の最新作『来る』が最上位という結果になりました。

11位以下も注目映画がランクイン

11位:『暁に祈れ』2,590Clip![12月8日公開] 12位:『ヴィヴィアン・ウエストウッド 最強のエレガンス』2,021Clip![12月28日公開] 13位:『春待つ僕ら』1,930Clip![12月14日公開] 14位:『ドラゴンボール超 ブロリー』1,647Clip![12月14日公開] 15位:『ゴッズ・オウン・カントリー』1,516Clip![12月2日公開] 16位:『彼が愛したケーキ職人』1,365Clip![12月1日公開] 17位:『真っ赤な星』1,247Clip![12月1日公開] 18位:『ニセコイ』1,222Clip![12月21日公開] 19位:『キックス』1,196Clip![12月1日公開] 20位:『マイ・サンシャイン』1,115lip![12月15日公開]

FilmarksのClip!数(ユーザーが観たい映画として登録した数)を集計し、ランキング化したもの(Clip!は1作品につき1人1件まで)。

※本ランキング及び記事内のClip!数は2018年11月30日時点のものです。

