映画『バンブルビー』トランスフォーマー・スペシャルトークイベントが1日、千葉・幕張メッセにて開催中の「東京コミコン2018」で行われた。

イベントには、『トランスフォーマー』シリーズでオプティマスプライムの声を演じている玄田哲章が出席。TVアニメ、ハリウッド実写映画と34年間オプティマスプライムを演じ続けている玄田。この日は「バンブルビーを応援しにきました!」と、バンブルビーのTシャツを披露し、会場を沸かせた。

シリーズ実写版では、オプティマスプライムの声優はオーディションだったようだが、ファンの方々から『オプティマスの声が玄田哲章じゃなかったら観に行かない!』との声があり、「みなさんのおかげです!」と感謝の気持ちを伝える。さらに、ハリウッドからも声のオファーがあったようだが「『英語ができるか?』と。この歳でねぇ…」と苦笑いを浮かべていた。

ステージ上では、シリーズ初のスピンオフ映画となる『バンブルビー』でも玄田がオプティマスプライム役を続投することが発表された。

撮影のメイキング映像に加え、監督のトラヴィス・ナイトと主演のヘイリー・スタインフェルドが「バンブルビーが何者でなぜ愛されているか」を語る特別映像が上映された。玄田は「トランスフォームをガンガンやるんだよ!(オプティマスプライムも)しっかり出てます!」とアピールした。

また、イベントにはバンブルビーも登場。玄田は「(バンブルビーから声が聞こえ)お前しゃべれんのかよ!とにかく可愛い!今回はフォルクスワーゲンでね、これがまたかっこいいんです!ぜひ劇場で楽しんでいただきたいと思います。『こんなに楽しい映画ってあるの!?』ってくらい素晴らしい作品になっています!」と笑みをこぼした。さらに玄田から「なぜバンブルビーが声を失ってしまったのか…その秘密が今回の映画で明らかになります!」とサプライズな発表もあった。

さらに、ヘイリー・スタインフェルドから日本のファンへ向けたメッセージ映像も上映。映像でヘイリーは「新作でみんなの大好きなバンブルビーが私の大親友になるの」「アクションと愛しい友情に注目してね!」とコメントした。

記念すべきシリーズ初のスピンオフ作品は、シリーズきっての人気キャラクター“バンブルビー”が主人公。作品の舞台は、シリーズ一作目となる『トランスフォーマー』でバンブルビーがサムと出会う以前の1980年代にさかのぼり、これまで語られることのなかったエピソードが初めて明かされる。

バンブルビーが出会う少女チャーリー役に『ピッチ・パーフェクト2』『スウィート17モンスター』のヘイリー・スタインフェルド、監督を『KUBO/クボ 二本の弦の秘密』で知られるトラヴィス・ナイトが務める。

映画『バンブルビー』は2019年3月22日(金)より全国公開

