家族で出かけた旅行先で、2歳の娘をホテル運営の託児施設「キッズ・クラブ」に預けた夫婦。しかし責任者の管理不行き届きにより女児が施設を抜け出し、迷子になる騒動が起こった。幸いにも女児は無事に保護され一家は帰路についたが、旅行会社に対して怒りを露わにしソーシャルメディアで批判。だがこれに対して、世間からは冷ややかな声があがっている。『Daily Record』『The Sun』などが伝えた。



今から1か月以上前に英スコットランド、アンガス地区モニフィースに住むビリー・ブライソンさん(30歳)と妻クレアさん(32歳)は、英旅行代理店「Thomas Cook(トーマス・クック)」からホリデーを申し込み、娘ルビーちゃん(9歳)、ビリーちゃん(4歳)と当時2歳だったエラちゃんを連れてチュニジアへ旅行した。



チュニジア北東部にあるモナスティル市近くのリゾートホテル「Sahara Beach AquaPark Resort(サハラ・ビーチ・アクアパーク・リゾート)」に宿泊予定の一家は、同ホテルが運営する託児施設「キッズ・クラブ」へエラちゃんを預けた。しかし、エラちゃんはキッズ・クラブから抜け出し近くのビーチをさまよい泣いているところを、女性旅行者に発見された。



施設を信頼して幼い子供を預けた夫妻だったが、預けてからおよそ20分後にビリーさんの元へ女性旅行者に連れられてエラちゃんが戻ってきた時、夫妻は驚愕した。キッズ・クラブのスタッフは、エラちゃんが勝手に抜け出したことに全く気付いていなかったようだ。ビリーさんが詰め寄り事情を説明すると、スタッフの女性は「えっ! それは申し訳ありません」と驚きながらも謝罪したという。



しかし、ビリーさんは「申し訳ないだって!? 1人で迷子になっている娘を誰かが誘拐したり、海で溺れたりする危険もあったわけですよ。なぜ、娘をちゃんと見ていてくれないんですか」と施設側の管理不行き届きを責め、怒りをぶつけた。幸いにもエラちゃんは無事であり、夫妻は娘を発見してくれた女性旅行者には感謝したが、旅行を主催したThomas Cookには怒りが収まらないようで、帰国後に苦情を申し立てた。また、クレアさんはソーシャルメディア上でも怒りを露わにし、「二度とThomas Cookは利用しないし、この旅行地へも行きません。法的措置も考慮している」と激しく批判した。



夫妻によると、現在3歳になっているエラちゃんは旅先での出来事がトラウマになってしまったようで、家族でスーパーへ出かけても両親の手をきつく握りしめ、抱っこをせがんでしがみついたり買い物カートに座りたがったりするようになったという。ビリーさんは「以前はこんなことはなかった」と話している。



「旅行先でこんなことが起こるなんて、親にとっては悪夢です」と怒りを露わにし、旅行会社に不満をぶつける夫妻だったが、このニュースを知った世間からは冷ややかな声があがった。



「旅行に行って、子供を第三者に預けて自分たちだけ楽しもうっていう気持ちが理解できない。」

「これで痛い目みたでしょう? 親なんだから自分の子供ぐらい自分で面倒見なさいよ。」

「旅行会社はホテルのキッズ・クラブの責任まで取れないと思うよ。苦情を言うのならホテル側に言えばいいのでは?」

「家族でホリデーに出かけて、なぜ子供を他人に預けるわけ!?」

「自分だけ預けられて、親や姉妹を探しに抜け出したんじゃないの? 子供がかわいそう。見知らぬ海外で、知らない人に子供を預けることのリスクを考えるべきよ。親として非常識だわ!」

「キッズ・クラブって謳うけど、きちんと面倒なんて見てないことがこれでわかっただろう。」



Thomas Cook側は「お客様の安全は当社の最優先事項であり、この件を真摯に受け止めております。ブライソンさん一家にとってどれほど苦悩であったことかお察しいたします。現在、早急にホテル側に連絡を取り調査を進めております」と述べている。なお、Sahara Beach AquaPark Resortは、現時点でこの件については何の返答もしていないようだ。



画像は『Daily Record 2018年11月28日付「Scottish toddler found wandering alone on Tunisian beach after holiday club escape」(Image: cascadenews.co.uk)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)