映画『名探偵ピカチュウ』のトークイベントが30日、千葉・幕張メッセにて開催中の「東京コミコン2018」スペシャルステージにて行われた。

「パシフィック・リム」「ダークナイト」シリーズを手掛けたレジェンダリー・ピクチャーズが製作した本作。見た目は可愛いのに、中身はおっさん!?な人間の言葉を話す名探偵ピカチュウを演じるのは、『デッドプール』シリーズで知られるライアン・レイノルズ。生意気だけど憎めない、全く新しいピカチュウを表現する。

来日したジャスティス・スミス、キャスリン・ニュートン、監督のロブ・レターマンが出席。名探偵ピカチュウ(声:ライアン・レイノルズ)とともに、ある事件に巻き込まれた父親を探す主人公ティムを演じるジャスティス、コダックをパートナーに、レポーターを目指すヒロイン・ルーシー役のキャスリン。

今回が初共演となったが、お互いの印象を聞かれると「何もないところでも素晴らしい演技をしていたわ!」とキャスリン。ジャスティスは「ポケモンがいたじゃないか!見えないかもしれないけど、現実世界にポケモンはいるよ!」と笑みをこぼした。

また、1番好きなポケモンについて話が及ぶと、キャスリンは「コダック」と即答。「今のうちにコダックのグッズを集めておいてね!」とアピールし、ジャスティスは「ワニノコだよ!他にもゲンガーもフシギダネも好きだな!」とハニカミ。ロブ・レターマン監督が「ピカチュウを忘れてないかい?」と言うと、ジャスティスとキャスリンは「もちろん大好き!ピカチュウは大切な存在だね!」と声を揃えていた。

日本でやりたいことを聞かれると、ジャスティスは「たくさん行きたいところがあるよ!今夜はロボットショーを見に行くんだ。ハリネズミカフェにも行ってみたいね!」と答えた。

映画『名探偵ピカチュウ』は2019年5月より全国公開

(C)2018 Legendary and Warner Bros. Entertainment, Inc. All Rights Reserved. (C)2018 Pokémon

