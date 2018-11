第84回ニューヨーク映画批評家協会賞が11月29日(現地時間)に発表され、アルフォンソ・キュアロン監督「ROMA ローマ」が作品賞に選ばれた。

「ゼロ・グラビティ」のキュアロン監督による最新作「ROMA ローマ」は、1970年代のメキシコシティを舞台に、ある中流家庭の波乱に満ちた1年をモノクロで描く自伝的作品。ベネチア国際映画祭で金獅子賞を受賞した同作は、このほど作品賞のほかにキュアロンが監督賞、撮影賞も戴冠し、最多3部門を獲得した。

主演男優賞、脚本賞の2部門に輝いたのは、「タクシードライバー」「レイジング・ブル」の脚本家ポール・シュレイダーが自らの脚本をもとに監督したスリラー「First Reformed」。入隊を勧めた息子が他界したことで苦悩する元従軍牧師が、自分の教会と悪質な企業との間に隠された秘密があることを知り、信仰心が揺らいでいく物語で、イーサン・ホークが主演している。

主演女優賞は、フーターズのようなスポーツバーを描くコメディ「Support the Girls」で主人公の経営者を演じたレジーナ・ホールが受賞。助演男優賞は、詐欺で有罪判決を受けた伝記作家リー・イスラエルの回顧録を映画化した「Can You Ever Forgive Me?」のリチャード・E・グラント。助演女優賞は、米黒人文学を代表する作家ジェームズ・ボールドウィンの長編小説を映画化した「ビール・ストリートの恋人たち」のレジーナ・キングが受賞した。

第84回ニューヨーク映画批評家協会賞の受賞結果は、以下の通り。

▽作品賞 「ROMA ローマ」

▽監督賞 アルフォンソ・キュアロン「ROMA ローマ」

▽初監督作品賞 「Eighth Grade」ボー・バーナム

▽主演男優賞 イーサン・ホーク 「First Reformed」

▽主演女優賞 レジーナ・ホール「Support the Girls」

▽助演男優賞 リチャード・E・グラント「Can You Ever Forgive Me?」

▽助演女優賞 レジーナ・キング「ビール・ストリートの恋人たち」

▽脚本賞 「First Reformed」ポール・シュレイダー

▽撮影賞 「ROMA ローマ」アルフォンソ・キュアロン

▽外国語映画賞 「Cold War」

▽ドキュメンタリー賞 「Minding the Gap」

▽アニメーション映画賞 「スパイダーマン スパイダーバース」