「世界一ホットな犯罪者」としてそのマグショットが2014年に世界中で話題になり、現在はモデルとして活躍している米カリフォルニア出身の元犯罪者ジェレミー・ミークス(34)の例があるように、警察が公開するマグショットは時に世間を驚かせることもある。このほど中国で公開された少女の 指名手配 写真が「中国一の美人犯罪者」とネット上で話題になった。中国メディア『Beijing News』『South China Morning Post』などが伝えている。中国のソーシャルメディア『Weibo(ウェイボー)』で「中国一の美人指名手配犯」と話題になったのは、四川省綿陽市の警察が11月20日に公開したクィンチェン・ジンジン(Qingchen Jingjing)、19歳の指名手配写真だ。ジンジンは、バーやカフェなどで客の金を騙し取る犯罪グループのメンバーとされており、今年4月からおよそ半年間、酔っ払い客をターゲットに犯行を重ねてきたようだ。今回、被害者の1人が数千元もの被害にあったことから届け出たため、警察が捜査を開始した。ジンジンの指名手配写真が公開された時、7人のグループメンバーのうち既に2人は逮捕されていた。しかし逮捕状が出てから12日後、11月28日の朝9時半にジンジンは警察に出頭したという。残るメンバーのうち2人は、未だ逃走中で警察が行方を追っている。ジンジンが勤務していたとされる上場企業の元同僚が地元メディアに語ったところでは、ジンジンは社交的で、自分の容姿に自信を持っていたそうだ。しかし、ボーイフレンドを通して犯罪グループに足を突っ込むようになり、仕事を辞めてボーフレンドと海外旅行をすると同僚が聞かされた時には、先輩らから「愚かだ」といった声もあがっていたという。また、ジンジンの高校時代のクラスメートの話では、ジンジンはその容姿から“教室の華”と呼ばれており、男子生徒にとても人気があったとのことだ。キリッとした目元に整った眉、通った鼻筋に意思の強さをうかがわせるかのような固く結んだ唇、そして白い肌にネット上では「これだけの美人なら、バーで詐欺行為をするより、動画配信でもしたほうが楽に金を稼げるだろうに」「ひょっとしたら自分の写真が有名になることを望んでいる1人かもしれないね」などといったジンジンへの容姿についてのコメントが相次いだ。一方で警察は、Weiboアカウントでこの指名手配写真を公開した際に「美しくあることは何の問題もありませんが、その容姿を利用して犯罪に加担することは許されることではありません」と投稿していた。画像は『South China Morning Post 2018年11月26日付「Police on the lookout for China’s ‘most beautiful criminal’」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)