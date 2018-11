明治安田生命J1リーグはついに最終節を迎える。



今季のJ1は川崎フロンターレが優勝。V・ファーレン長崎、柏レイソルのJ2降格も決定し、残すはACL争い、そしてJ1参入プレーオフ出場枠となる16位争いとなった。4位北海道コンサドーレ札幌対2位サンフレッチェ広島、16位名古屋グランパス対14位湘南ベルマーレと最終節も注目カードが目白押しとなっている。



J1最終節は1日(土)14時一斉キックオフ。J1参入プレーオフ2回戦、J3最終節は2日(日)に行われる。



ACL争い…2位&3位が出場



2位 サンフレッチェ広島(勝ち点56/得失点差+12) vs北海道コンサドーレ札幌(札幌ド)

〇…ACL決定

△…ACL決定

●…鹿島敗戦の場合はACL決定。鹿島ドローの場合は得失点差勝負。



3位 鹿島アントラーズ(勝ち点55/得失点差+11) vsサガン鳥栖(カシマ)

〇…ACL決定

△…広島勝利、広島ドローの場合はACL決定。札幌勝利の場合は広島と得失点差勝負。

●…広島勝利の場合はACL決定。札幌がドローの場合は得失点差勝負。



4位 北海道コンサドーレ札幌(勝ち点54/得失点差0) vsサンフレッチェ広島(札幌ド)

〇…ACL決定

△…鹿島敗戦の場合は得失点差勝負。



残留争い…16位がJ1参入プレーオフに出場



12位 横浜F・マリノス(勝ち点41/得失点差+1) vsセレッソ大阪(日産ス)

〇…J1残留決定

△…J1残留決定

●…名古屋vs湘南の結果がドロー以外の場合はJ1残留決定。鳥栖敗戦でもJ1残留決定。



13位 ジュビロ磐田(勝ち点41/得失点差−12) vs川崎フロンターレ(等々力)

〇…J1残留決定

△…J1残留決定

●…名古屋vs湘南の結果がドロー以外でJ1残留決定。鳥栖敗戦でもJ1残留決定。横浜FMが敗戦し、得失点差で上回ればJ1残留決定。



14位 湘南ベルマーレ(勝ち点40/得失点差−5) vs名古屋グランパス(パロ瑞穂)

〇…J1残留決定

△…J1残留決定

●…鳥栖敗戦の場合は得失点差勝負。※得失点差も並んだ場合は総得点勝負。



15位 サガン鳥栖(勝ち点40/得失点差−5) vs鹿島アントラーズ(カシマ)

〇…J1残留決定

△…J1残留決定

●…名古屋vs湘南の結果がドロー以外。敗戦チームとの得失点差で上回ればJ1残留決定。



16位 名古屋グランパス(勝ち点40/得失点差−7) vs湘南ベルマーレ(パロ瑞穂)

〇…J1残留決定

△…鳥栖敗戦の場合はJ1残留決定。磐田、横浜FMのいずれか、もしくは両チームが敗戦し、得失点差で上回ればJ1残留決定。

●…鳥栖敗戦の場合は得失点差勝負。



明治安田生命J1リーグ 第34節



■12月1日(土)

▼14時

川崎フロンターレ vs ジュビロ磐田

解説:戸田和幸 実況:下田恒幸 リポーター:高木聖佳



北海道コンサドーレ札幌 vs サンフレッチェ広島

解説:水沼貴史 実況:西岡明彦 リポーター:神谷誠



浦和レッズ vs FC東京

解説:柱谷幸一 実況:桑原学 リポーター:朝井夏海



名古屋グランパス vs 湘南ベルマーレ

解説:藤川久孝 実況:吉田太一 リポーター:濱田隼平



鹿島アントラーズ vs サガン鳥栖

解説:福田正博 実況:野村明弘 リポーター:高城光代



V・ファーレン長崎 vs 清水エスパルス

解説:山形恭平 実況:佐藤肖嗣 リポーター:嶋田健吾



横浜F・マリノス vs セレッソ大阪

解説:秋田豊 実況:倉敷保雄 リポーター:中願寺香織



ヴィッセル神戸 vs ベガルタ仙台

解説:佐藤慶明 実況:寺西裕一 リポーター:林智美



柏レイソル vs ガンバ大阪

解説:名良橋晃 実況:八塚浩 リポーター:三須亜希子



J1参入プレーオフ 2回戦



■12月2日(日)

▼13時

横浜FC vs 東京ヴェルディ

解説:松原良香 実況:喜谷知純 リポーター:浅野有香



明治安田生命J3リーグ 第34節



■12月2日(日)

▼13時

アスルクラロ沼津 vs ブラウブリッツ秋田

実況:平畠啓史



AC長野パルセイロ vs グルージャ盛岡

実況:波立紀夫



ガンバ大阪U−23 vs セレッソ大阪U−23

実況:本野大輔



ザスパクサツ群馬 vs Y.S.C.C.横浜

実況:田中雄介



SC相模原 vs 鹿児島ユナイテッドFC

実況:原大悟



カターレ富山 vs FC琉球

実況:牧内直哉



ギラヴァンツ北九州 vs 福島ユナイテッドFC

実況:田中友英



ガイナーレ鳥取 vs 藤枝MYFC

実況:赤井祐紀