俳優のホアキン・フェニックスが実在の風刺漫画家を演じる映画『Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot(原題)』が、邦題を『ドント・ウォーリー』として2019年5月に公開されることが決定した。2014年に他界した俳優のロビン・ウィリアムズが、映画『グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち』の公開時から映画化を考えていたのが、オレゴン州ポートランド出身の風刺漫画家ジョン・キャラハンの半生。当時から相談を受けていたのは、ポートランドに縁のあるガス・ヴァン・サント監督。ジョンの死後、映画化を決めたヴァン・サント監督が自ら脚本を手掛け、企画から20年経って遂に完成した。当初キャラハンを演じることを熱望していたウィリアムズの遺志を受け継いだホアキンが、キャラハンの仕草や話し方を研究し、見事な演技を見せる。ほかに、ルーニー・マーラ、ジョナ・ヒル、ジャック・ブラックが、キャラハンの人生に優しく寄り添い、世界に背を向けていた彼を支えていく周りの人々を演じる。本作についてヴァン・サント監督は「この映画は、ジョン・キャラハン自身が執筆した彼の自伝『Don’t Worry He Won’t Get Far on Foot:The Autobiography of Dangerous Man』を映画化したものだ。キャラハンは僕の住んでいたポートランドでとても有名で、すごいスピードで街を(車椅子で)走り回っていたからね。また『グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち』に出演してくれたロビン・ウィリアムズは、彼の漫画がとても好きで、ずっと愛読していたんだ。そして、彼が映画化の権利を持っているということをその時に知った」とコメント。そして「ロビンが、なぜキャラハンにこれほど興味を持ったのかは、彼の友人である俳優クリストファー・リーヴ(※初代スーパーマン、1970年代ジュリアード音楽院時代にルームメイトとなり、それ以来の友人。リーヴも事故により全身麻痺となる)の影響が大きかったようだ。映画を作っていくのは、まるで難しいジクゾーパズルにチャレンジするようなものだよ。本作も例外なくね」と語っている。なお12月21日からは、オリジナルポストカード付きのムビチケカードが発売となる(詳細は後日公式サイトにて発表)。映画『ドント・ウォーリー』は2019年5月全国順次公開。