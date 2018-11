by Giammarco Boscaro2011年から2017年にかけて「アメリカ合衆国の高等教育では各学位の取得数がどれくらい増減したか?」などをまとめたグラフが公開されています。このグラフから、アメリカではどういった種類の学部が高い人気を誇っているのかがわかります。The History BA since the Great Recession | Perspectives on History | AHAhttps://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/december-2018/the-history-ba-since-the-great-recession-the-2018-aha-majors-report2008年にアメリカ国立教育統計センターが調査したところ、当時歴史学を専攻していた学生の数は3万4642人でしたが、同調査の最新版で2017年に歴史学を専攻していた学生の数は2万4266人まで減少したことがわかりました。なお、2016年から2017年にかけて、歴史学を専攻する学生の数は1500人以上減少しています。このように、大学に入学する人全体の数が増えても、一部の学部は大きく人気を低下させています。2011年から2017年にかけて、各学部の学位授与数がどれくらい増減したかを表しているのが以下のグラフ。グラフの上部に位置しているのは学位授与数が増えた「人気の高い学部」で、反対に下の方には学位授与数の減った「人気の低い学部」が位置しています。このデータによると、2011年から2017年までの間に学位授与数が50%以上増加したのは、増加率が高い順に「Exercise Science(運動科学)」「Computer Science(コンピューター・サイエンス)」「Nursing(看護)」「Health and Medical(健康・医療)」「Computer and Electrical Engineering(コンピューター・電気工学)」「Engineering(工学)」の6つ。対して、2011年から2017年までの間に学位授与数が20%以上減少したのは、減少率が低い順に「History(歴史)」「Religion(宗教)」「Area Studies(地域研究)」「Humanities/Humanistic Studies(人文科学/人文科学研究)」「Languages and Literatures Other than English(英語以外の言語・文学)」「English Languages and Literatures(英語の言語・文学)」「Philosophy(哲学)」の7つ。アメリカで学部ごとの学位授与数を記録し始めたのは1966年から。しかし、アメリカ芸術科学アカデミーのHumanities Indicatorsプロジェクトにあるデータを用いれば、1950年代頃の人文科学の専攻数もたどることができるそうです。これらのデータをまとめたのが以下のグラフで、これによると歴史学を専攻する学生の数は1969年から1985年にかけてなんと66%も減少していたことが判明しています。以下のグラフはアメリカの大学卒業生のうち歴史学科で学士を取得した人の割合を男女別に示したものです。1971年の時点では1000人当たり11.8人が歴史学科で学士を取得していましたが、1993年にはその数は1000人当たり7.6人、2017年には1000人当たり5.3人にまで減少しています。さらに、歴史学科で学士を取得した人を人種別に分類し、2011年から2017年にかけて学位取得者数がどれくらい減少したかを示したのが以下のグラフ。グラフの緑色が男性、紫色が女性の減少率を示しています。最も減少率が大きいのはアジア系の学生で、以下は混血、分類不明、白人、ヒスパニック・ラテン系、非居住外国人、黒人・アフリカ系アメリカ人、アメリカインディアン・アラスカ先住民の順番で続きます。大学の種類別に歴史学科の授業の割合推移を示したのが以下のグラフ。「Private Bachelor's Colleges:私立大学(学士)」「Private Research Universities:私立研究大学」「Public Research Universities:公立研究大学」「Public Bachelor's Colleges:公立大学(学士)」「Public Master's Colleges/Universities:公立大学(修士)」「Private Master's Colleges/Universities:私立大学(修士)」と、大学を6種に分類してもすべてで歴史授業の割合が減少しています。