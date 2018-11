世界中で人気を誇る「ポケモン」初の実写映画となる、映画『名探偵ピカチュウ』の日本公開が2019年5月に決定。ビジュアルとプロモーション映像が解禁となった。

「パシフィック・リム」「ダークナイト」シリーズを手掛けたレジェンダリー・ピクチャーズが製作した本作。見た目は可愛いのに、中身はおっさん!?な人間の言葉を話す名探偵ピカチュウを演じるのは、『デッドプール』シリーズで知られるライアン・レイノルズ。生意気だけど憎めない、全く新しいピカチュウを表現する。

ある事件に巻き込まれた父親を探すために、人間とポケモンが共生する“ライムシティ”を訪れる主人公ティム役を『ジュラシック・ワールド/炎の王国』などで知られるジャスティス・スミスが演じるほか、キャスリン・ニュートン、渡辺謙、ビル・ナイ、リタ・オラ、スキ・ウォーターハウスが共演する。

また、本日29日(木)には都内・グランドハイアット東京にて製作報告会見が行われ、来日した主演のジャスティス・スミスをはじめ、キャスリン・ニュートン、監督のロブ・レターマンが出席。会見内で、ピカチュウの話す内容を理解できる主人公ティム役の日本語吹替版声優を竹内涼真が務めることが発表された。竹内にとって今作が声優デビュー作となる。

映画『名探偵ピカチュウ』は2019年5月より全国公開

