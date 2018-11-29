¡ÖGEN¡¡FACTORY¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿ÆàÎÉ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ê³ô¡Ë¡¢ÇË»º³«»Ï·èÄê
¡¡ÆàÎÉ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ê³ô¡Ë¡ÊTSR´ë¶È¥³¡¼¥É:620047097¡¢Ë¡¿ÍÈÖ¹æ:1150001011492¡¢°ë¾ë·´ÅÄ¸¶ËÜÄ®ÂçÌÖ£±£°£°¡¢ÀßÎ©¾¼ÏÂ£´£µÇ¯£±·î¡¢»ñËÜ¶â£¹£¸£°£°Ëü±ß¡¢µÈ²¬±É¼¡¼ÒÄ¹¡¢½¾¶È°÷£²£´Ì¾¡Ë¤Ï£±£°·î£±£¹Æü¡¢ÆàÎÉÃÏºÛ³ë¾ë»ÙÉô¤ØÇË»º¤ò¿½ÀÁ¤·£±£±·î£±£µÆü¡¢³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÇË»º´Éºâ¿Í¤Ë¤Ï¾¾°æÏÂ¹°ÊÛ¸î»Î¡Ê¿·ÆàÎÉË¡Î§ÆÃµö»öÌ³½ê¡¢ÆàÎÉ»ÔÀ¾¸æÌçÄ®£²¡¢ÅÅÏÃ£°£·£´£²¡Ý£²£µ¡Ý£°£°£¹£¸¡Ë¤¬ÁªÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÉéºÄÁí³Û¤ÏÌó£³£³²¯±ß¡£
¡¡¾¼ÏÂ£²£²Ç¯¤ËÌîµåÍÑ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÎÀ½Â¤¤òÌÜÅª¤ËÁÏ¶È¤·¡¢£²£¶Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥¡¼·¤¤ÎÀ½Â¤¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¹ñÆâºÇÂç¼ê¤Î¥¹¥¡¼·¤¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Î¥¹¥¡¼¥Ö¡¼¥à¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¥Ô¡¼¥¯»þ¤ÎÊ¿À®£²Ç¯£´·î´ü¤Ë¤ÏÇä¾å¹âÌó£µ£³²¯£¶£·£°£°Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤Ï¥¹¥¡¼¥Ö¡¼¥à¤¬²¼²Ð¤È¤Ê¤ê¡¢¶ÈÀÓ¤â²¼¹ßÀþ¤òÃ©¤Ã¤¿¡££¸Ç¯¤Ë¤ÏÆàÎÉ¸©¸ÞÛê»Ô¤Î¥Æ¥¯¥Î¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Ë¿·¹©¾ì¤ò³«Àß¤·À¸»º¸úÎ¨¤Î²þÁ±¤ËÅØ¤á¤¿¤¬¡¢ÆÀ°ÕÀè¤ÎÅÝ»º¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢»ñ¶â·«¤ê¤ÏµÞÂ®¤Ë°²½¡£Åê»ñÉéÃ´¤â½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¡¢£¹Ç¯£´·î¤ËÌó£µ£³²¯£¹£²£°£°Ëü±ß¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¡¢ÏÂµÄË¡¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡°Ê¹ß¤Ï¡¢µ¬ÌÏ¤ò½Ì¾®¤·¤Æ»ö¶È¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Ê¤É¤â°·¤¤¡¢¥¹¥¡¼·¤°Ê³°¤Ø¤â¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÃÈÅß¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤êÈÎÇäÉÔ¿¶¤¬Â³¤¡¢£²£¹Ç¯£´·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÌó£´²¯±ß¤Þ¤ÇÄã²¼¡£
¡¡ÏÂµÄË¡»þ¤ÎºÄÌ³¤â¤¢¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¼ÚÆþÄ´Ã£¤â½ÐÍè¤º¡¢»ñ¶â·«¤ê¤â¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤«¤é£³£°Ç¯£³·î¤Ë»ö¶È¤òÄä»ß¤·¤¿¡£