アジアサッカー連盟(AFC)は28日、オマーン(マスカット)でAFCアニュアルアウォーズ2018を開催した。日本勢では、 鹿島アントラーズ をアジアチャンピオンズリーグ(ACL)初制覇に導いた大岩剛監督がアジア年間最優秀監督賞を受賞。昨年受賞した浦和レッズの堀孝史前監督に続き日本人監督が2年連続の受賞となった。さらに、 なでしこジャパン をアジアカップ2連覇に導いた 高倉麻子 監督は、2年連続6度目のアジア女子年間最優秀監督賞を受賞した。さらにアジア国際最優秀選手賞は、フランクフルトに所属する元日本代表MF長谷部誠が選出された。長谷部は、フランクフルトで30年ぶり5回目のDFBポカール制覇に加え、キャプテンとして臨んだロシア・ワールドカップで日本代表のベスト16進出に貢献していた。また、今年8月に行われたU-20女子W杯2018でU-20女子日本代表の初優勝に貢献しシルバーボールに選出されたFW宝田沙織が、最終選考に残った同代表MF長野風花やDF南萌華を抑え、アジア女子年間最優秀若手選手賞を初受賞。また、同代表を率いた池田太監督は、AFC会長特別賞に選出された。なお、アジア年間最優秀選手賞の最終候補者に残っていた鹿島の日本代表FW鈴木優磨とMF三竿健斗、アジア女子年間最優秀監督賞の最終候補者に残っていたリヨンのMF熊谷紗希、アジア年間最優秀若手選手賞の最終候補者に残っていた桐光学園高校MF西川潤は、惜しくも受賞を逃した。また、施設や資源の多様性など、自国のサッカーの発展への努力や成果を評価する目的で2013年に設立されたAFC会員賞では、「インスピレーション(閃き)」、「ディベロッピング(発展)」、「アスピリング(野心)」の3部門の中で、日本サッカー協会がインスピレーション部門を2年ぶりに受賞した。AFCアニュアルアワード2018の各賞受賞者は以下の通り。◆アジア年間最優秀選手賞MF三竿健斗(鹿島アントラーズ/日本)FW鈴木優磨(鹿島アントラーズ/日本)DFアブドゥルカリム・ハサン(アル・サッド/カタール)◆アジア女子年間最優秀選手賞FWサマンサ・カー(オーストラリア/シカゴ・レッドスターズ)MFワン・シュア(中国/パリ・サンジェルマン)MF熊谷紗希(日本/オリンピック・リヨン)◆アジア年間国際最優秀選手賞MF長谷部誠(日本/フランクフルト)◆アジア年間最優秀若手選手賞MF西川潤(日本/桐光学園高校)FWチョン・セジン(韓国/水原三星)MFトゥルキ・アル・アマル(サウジアラビア/アル・シャバブ・リヤド)◆アジア女子年間最優秀若手選手賞MF長野風花(日本/仁川現代製鉄レッドエンジェルズ)DF南萌華(日本/浦和レッズ・レディース)FW宝田沙織(日本/セレッソ大阪堺レディース)◆アジア年間最優秀監督賞バシム・ハムダン(イラク/エアフォースクラブ)大岩剛(日本/鹿島アントラーズ)ラフシャン・ハイダロフ(ウズベキスタン/U-23ウズベキスタン代表)◆アジア女子年間最優秀監督賞高倉麻子(日本/女子日本代表)岡本三代(日本/U-20女子日本代表コーチ)ヌエングルタイ・スラトンビアン(タイ/女子タイ代表)◆年間最優秀フットサル選手逸見勝利ラファエル(日本)アリ・アスガル・ハサンダデフ(イラン)マフディ・ハビド(イラン)◆AFC会長特別賞池田太(日本/U-20日本女子代表監督)ワイルド・ボアーズFC(タイの洞窟から救出された少年サッカーチーム)※少年たちに代わってタイサッカー連盟会長のソムヨット・プーンパンマング氏が受賞◆AFC Inspiring MA of the Year日本サッカー協会◆AFC Developing MA of the Year北朝鮮サッカー協会◆AFC Aspiring MA of the Yearモンゴルサッカー協会