普段口にする商品ゆえに何の疑いもなく購入した客が、このほどとんだサプライズを受けることとなった。大手スーパーチェーン店のフルーツパックの中に、サソリが混入していたのだ。『Daily Record』『Yorkshire Post』などが伝えた。



11月23日の午後、英グレーター・マンチェスターのウィガンにある大手スーパーチェーン店「Sainsbury’s(セインズベリーズ)」へ妻のリンダさん(68歳)と一緒に買い物にやってきたジェイムズ・グリーンさん(71歳)は、ブラックベリーが入ったパックを購入し、家に帰ってテレビを見ながら食べていた。



その時、ジェイムズさんはパックの中に小さなサソリが混入していることに気付き仰天した。ジェイムズさんはプラスチック容器の中に入っているブラックベリーをほぼ完食していたが、紛れていたサソリの死骸には全く気付かなかったようだ。夫から言われて同様に驚いたリンダさんは、このように話している。



「夫は、店でパックを手にした時にはサソリに気付かなかったとのことです。ベリーをほとんど食べ終わるまで何も気付かず、もう少しでサソリまで食べてしまうところだったとショックを受けていました。4.4センチほどの小さなサソリで、尻尾には毒針もありました。死んでいたからよかったものの、生きていたら大変なところでした。」



夫妻は、ブラックベリーが収穫されるメキシコでの輸送時に紛れ込んでしまったのではと推測している。この件を夫妻から知らされたSainsbury’sは、過失を認め次のように述べた。



「このようなことは非常に稀といってよいでしょう。二度とこうしたことが起こらないよう、管理責任をより一層厳しくする所存です。現在は供給先に問い合わせており調査中ですが、グリーンさん夫妻には謝罪し、お詫びの印として15ポンド(約2,200円)を受け取っていただきました。」



なおイギリスでのサソリ騒動は、今回に限ったことではない。昨年1月には、ロンドンからスコットランド行きの電車の中で女性客のバッグから1匹のサソリが逃げ出し、車両の乗客全員を恐怖に陥れた。また、サソリの死骸が混入した商品をAmazonから受け取ったウスターシャー州に住む一家のニュースも同月に伝えられた。



