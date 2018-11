11月24〜25日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、ハリー・ポッター魔法ワールド最新作『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』が、初週土日動員57万人、興収8億5400万円をあげ、堂々の初登場1位を獲得した。初日から3日間の動員は早くも100万人を突破、興収も14億円を突破する大ヒットスタートとなっている。2位は、2週連続で首位を飾った『ボヘミアン・ラプソディ』が、土日2日間で動員27万9000人、興収3億9500万円をあげランクイン。順位をひとつ落としたものの、土日2日間の成績は動員対比で106%、興収対比で102%と、前週を上回る好調な興行を続けており、累計では動員166万人、興収23億円を突破した。公開4週目の『スマホを落としただけなのに』は、土日2日間で動員8万6000人、興収1億1700万円をあげワンランクアップの3位、先週3位でスタートを切った『人魚の眠る家』は、土日2日間で動員7万6000人、興収1億100万円をあげ4位にランクインした。また、ランク外となっていた『日日是好日』が9位に復活し、累計興収では10億円を突破している。そのほか、初登場は2018年11月25日にデビュー40周年を迎えたシンガーソングライター・竹内まりやのライブ映像を初めて映画化した『souvenir the movie 〜Mariya Takeuchi Theater Live〜』が10位スタートとなった。11月24日〜11月25日全国映画動員ランキングは、以下の通り。第1位:ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生第2位:ボヘミアン・ラプソディ第3位:スマホを落としただけなのに第4位:人魚の眠る家第5位:ヴェノム第6位:ういらぶ。第7位:映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ第8位:Burn the Stage : the Movie第9位:日日是好日第10位:souvenir the movie 〜Mariya Takeuchi Theater Live〜